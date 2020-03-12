Томенко создаст проектную команду для модернизации теплоснабжения города-спутника Барнаула

Минстрой России одобрил разработанный в Алтайском крае проект реконструкции самой крупной в Новоалтайске котельной, сообщает сайт регионального правительства. Губернатор Виктор Томенко заявил, что намерен сам контролировать его реализацию и, кроме того, создаст специальную команду, которая будет работать «в проектном режиме».

Виктор Томенко и алтайские министры на защите проекта модернизации в Минстрое России.

Инвестор — федеральный бюджет

Впервые серьезные намерения инвестировать в модернизацию теплоснабжения растущего Новоалтайска заявила чуть больше двух лет назад «Сибирская генерирующая компания».

Речь шла, в частности, о новой теплотрассе от Барнаульской ТЭЦ-2 до Новоалтайска. В компании уже начали просчитывать варианты прокладки труб. Но затем СГК решила сосредоточиться на краевом центре и от новоалтайского проекта отказалась.

И вот теперь Минстрой России одобрил другой вариант для города-спутника Барнаула — с участием средств федерального бюджета по только что запущенной программе «Модернизация коммунальной инфрастурктуры 60+".

В нее включают коммунальные объекты, износ которых превышает 60%, и Алтайский край стал одним из первых регионов, которые получат финансирование.

На новоалтайский проект выделят около 300 млн рублей, сообщили в правительстве края.

Вид города Новоалтайска. Дмитрий Лямзин.

Суть новоалтайского проекта

Речь не идет о полной модернизации всей системы теплоснабжения, но, тем не менее, в программу включили самую крупную в Новоалтайске котельную № 1 и тепловые сети по ее контуру.

От этого источника получают отопление 104 жилых домов, то есть более 12 тыс. городских жителей (или около 17%). А еще — 60 общественно-деловых объектов, включая школы, магазины и многие другие.

В Минстрое края объяснили altapress.ru: износ теплосетей от этой котельной и ее оборудования достигает 85%. У проекта две главные задачи. Во-первых, повысить надежность и качество теплоснабжения. Во-вторых, создать возможности для подключения строящихся многоквартирников с минимальными издержками.

Котельная. СС0

Когда начнется реализация

Реконструкцию предполагается начать уже в 2020 году, пояснили в пресс-службе Минстроя края. В целом же проект рассчитан на два года, поэтому и финансирование будет поступать частями.

Завершить проект предполагается в 2021 году, работы будет выполнять подрядчик, отобранный по конкурсу.

На встрече с министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым, прошедшей 11 марта, Виктор Томенко пообещал контролировать реализацию проекта. Он заверил, что в правительстве будет создана «команда проекта».

Войдут в нее краевые и муниципальные руководители, а также руководители предприятия. В настоящий момент котельная № 1 входит в состав МУП «Тепловые сети Новоалтайска».

Котельная. Отопление. СС0

Что именно предполагается сделать

В пресс-службе Минстроя края пояснили, какие именно работы по реконструкции предполагается сделать. Направления два: собственно котельная и тепловые сети с тепловыми пунктами. Рассказываем, о чем идет речь.

Котельная. Реконструкция котельной: погодозависимая автоматизация котлов, установка парового котла с устройством деаэратора, новой насосной группы, газопоршневой станции, модернизация угольного котла, бурение двух скважин для воды.

Сети. Реконструкция 1,5 км изношенных магистральных теплосетей (с одновременным увеличением их пропускной способности) и трех тепловых пунктов, которые предполагается автоматизировать и обеспечить подключение к системе диспетчеризации.

Если все, что запланировано, будет сделано вовремя и качественно, начнется второй этап модернизации коммунальной инфраструктуры Новоалтайска: реконструкция канализационного коллектора.