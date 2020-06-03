Губернатор Томенко назвал сумму потерь краевого бюджета от коронавируса

На вопрос о том, как ввиду эпидемии будет скорректированы статьи региональной казны, глава края отметил: «Точных оценок, естественно, быть не может… Исходя из тех мер, которые были приняты по оказанию поддержки, с учетом того, что целый ряд платежей для малого и среднего бизнеса взиматься не будет, а также в связи с ухудшением некоторых показателей можно предполагать, что скорее всего (выпадет — прим. ред) одна четверть средств собственных доходов — это примерно 18 млрд рублей».

Также Виктор Томенко добавил, что-то, насколько точно сбудется данный прогноз — это вопрос который потребует ежемесячного мониторинга.

«Думаю, что мы периодически будем к этим цифрам возвращаться», — добавил губернатор.