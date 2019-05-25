Губернатор Томенко огласил список пожеланий сибирского бизнеса на встрече с главой Минфина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил министру финансов РФ Антону Силуанов о предложениях глав регионов Сибири и алтайских товаропроизводителей, которые требуют решения на федеральном уровне. Это произошло в Новокузнецке 24 мая в ходе обсуждения хода реализации нацпроектов, сообщает сайт правительства Алтайского края.

Речь на встрече в Новокузнецке шла о том, как идет выполнение трех нацпроектов:

«Международная кооперация и экспорт» «Производительность труда и поддержка занятости» «Развитие малого и среднего предпринимательства ( МСП)».

Для их реализации разработано 13 госпрограмм, в 12 из них предполагается участие регионов, в том числе и Алтайского края. Виктор Томенко сказал, что надо сделать для реализации этих нацпроектов.

Экспорт

Для того, чтобы задачи первого из перечисленных нацпроектов (экспорт) были выполнены, надо учесть высокие затраты сибирских экспортеров на доставку продукции на удаленные рынки.

Виктор Томенко,

губернатр Алтайского края:

Решить проблемы, обусловленные географией, нам было бы возможно за счет увеличения доли субсидирования затрат на транспортировку продукции по железной дороге с 50 до 80%. При этом важно на период осуществления поддержки зафиксировать стоимость и железнодорожного тарифа, и стоимости услуг владельцев вагонов.

Второе препятствие для экспорта — высокие пошлины на продукцию АПК при ввозе ее в Китай. Сейчас они составляют 65% от стоимости муки. Уменьшить размер возможно на уровне межправительственного взаимодействия.

Вагоны

Кроме того, губернатор предложил на федеральном уровне проработать вопрос сокращения сроков возврата вагонов с территорий иностранных государств. Сейчас экспортеры не в силах на это повлиять. А из-за этого несут большие финансовые издержки.

Сертификаты

По словам Виктора Томенко, алтайские экспортеры остро ставят вопрос о высоких затратах на оформление сертификатов происхождения продукции АПК. Эти документы выдает Торгово-промышленная палата. Однако, чтобы получить сертификат на зерно, надо заплатить почти 10% от стоимости продукции.

Налоги

Виктор Томенко поднял и другие вопросы: о необходимости смягчения валютного контроля, о сокращении сроков возврата НДС. Сейчас эти сроки составляют от 6 до 9 месяцев.