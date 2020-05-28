Губернатор Томенко рассказал, сколько денег в 2019 году направили на людей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе отчета о работе регионального правительства назвал сумму, которую направили в крае на социальную поддержку населения.

По словам главы края, в 2019 году на эти цели было потрачено почти 22 млрд рублей, а рост к уровню 2018 года составил 15%.

Как заявил Томенко, каждый третий житель края получает меры поддержки. Также губернатор уточнил, что около 150 тысяч семей с детьми на Алтае получили выплаты на общую сумму более 5,8 млрд рублей.

В числе приоритетных губернатор назвал выплаты в связи с рождением первого, третьего и последующих детей. Ежемесячные выплаты получили почти 30 тысяч семей на сумму 2,6 млрд рублей.

Томенко подчеркнул, что с учетом новых решений президента Владимира Путина семья, имеющая от трех до пяти детей, получает сегодня в виде выплат ежегодно до 450 тысяч рублей.

Также глава региона отметил, что важным направлением поддержки семей стали социальные контракты в виде содействия гражданам в самостоятельном увеличении дохода.

«В 2019 году 389 семей получили средства по социальному контракту, в текущем году их будет более 1,5 тысяч. В целом на реализацию социальных контрактов направим 246 млн рублей», — сказал губернатор.

Отчет Виктора Томенко Анна Зайкова

Кроме того, Виктор Томенко остановился на реализации задча по развитию системы социального обслуживания пожилых и инвалидов.

«Алтайский край в полном объеме выполнил указ президента по обеспечению жильем более 8 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Только в 2019 году жилищные условия улучшили 103 человека», — подчеркнул глава региона.

Резюмируя, Виктор Томенко заявил, что спектр принимаемых мер позволят замедлить темпы падения рождаемости, увеличить продолжительность жизни в регионе.