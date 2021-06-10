Губернатор Томенко создал в Алтайском крае новый коллегиальный орган и возглавил его

В Алтайском крае сформирован Экспортный совет при губернаторе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным краевых властей, данная структура создана в целях реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«Основными задачами нового коллегиального органа станут координация реализации региональных проектов, разработка предложений и рекомендаций по вопросам развития экспортного потенциала Алтайского края, содействие выходу региональных компаний на внешние рынки и реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности экспортной деятельности в крае», — говорится в сообщении.

Что касается состава Экспортного совета, то в него вошли представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественных объединений, бизнес-сообщества и иных организаций.

Сам Виктор Томенко стал председателем новой коллегиальной структуры.