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Экономика

Губернатор Томенко создал в Алтайском крае новый коллегиальный орган и возглавил его

В Алтайском крае сформирован Экспортный совет при губернаторе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сессия АКЗС, 29 апреля 2021 года.
Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сессия АКЗС, 29 апреля 2021 года.
Анна Зайкова

По данным краевых властей, данная структура создана в целях реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«Основными задачами нового коллегиального органа станут координация реализации региональных проектов, разработка предложений и рекомендаций по вопросам развития экспортного потенциала Алтайского края, содействие выходу региональных компаний на внешние рынки и реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности экспортной деятельности в крае», — говорится в сообщении.

Что касается состава Экспортного совета, то в него вошли представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественных объединений, бизнес-сообщества и иных организаций.

Сам Виктор Томенко стал председателем новой коллегиальной структуры.

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