Губернатор Виктор Томенко объяснил, почему «ЭкоНива» приостановила свой миллиардный инвестпроект

Крупнейший производитель молока в России компания «ЭкоНива-АПК-Холдинг» отложил реализацию миллиардного проекта животноводческого комплекса в Тальменском районе, но не отказался от него. Об этом сообщил журналистам губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе большой онлайн-пресс-конференции 27 июля.

«ЭкоНива» — крупнейший в России производитель сырого молока — намеревалась построить в Тальменском районе животноводческий комплекс на 6 тыс. голов скота. По плану, первый коровник должны были запустить в конце 2020 года, а выйти на проектную мощность в 2021-м. И вот теперь губернатор объяснил, что реализация проекта приостановлена. Но проект все же будет реализован.

Штефан Дюрр (немецкий бизнесмен, владелец агрохолдинга «ЭкоНива». — Прим. Altapress.ru) мне звонил, мы с ним переговорили, у них возникли некоторые сложности по финансовому обеспечению, и взаимодействию с кредитными организациями, которые их финансировали. Им надо разрешить сейчас этот комплекс вопросов, решить ряд внутрикорпоративных проблем, связанных с распределением долей этой организации. И после этого возвращаться к созидательной деятельности, — объяснил Виктор Томенко.

Для реализации проекта компании и производства кормов «ЭкоНиве» передали в аренду на 49 лет 14,5 тыс. гектаров земли сельхозназначения в Тальменском районе, еще около 3 тыс га компания купила. Проект включили в число приоритетных в Алтайском крае.

Штефан Дюрр www.ekoniva-apk.ru/

Губернатор также рассказал, как повлияла пандемия на реализацию ряда инвестпроектов. По его словам, ни один инвестор не отказался от реализации проекта. Но были случаи, когда не смогли приехать специалисты по монтажу и запуску оборудования. В частности, на барнаульский завод прессового оборудования не смогли приехать инженеры из-за рубежа. «Коллеги вынуждены были перестраиваться на ходу».

Но проблемы «ЭкоНивы» с пандемией, судя по словам губернатора, не связаны. На днях «Коммерсантъ» рассказал, что у Штефана Дюрра разгорается корпоративный конфликт с Россельхозбанком. Его структуры пытаются в суде расторгнуть соглашения, дающие кредитору право выкупа долей в бизнесе по номиналу.

Штефан Дюрр в правительстве Алтайского края. Altairegion22.ru

Ранее издание сообщало о чрезмерно высокой долговой нагрузке «ЭкоНивы». Из-за этого холдинг остановил инвестиционную программу и планирует сократить более 2,5 тыс. человек для оптимизации затрат.