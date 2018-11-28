Губернатор Виктор Томенко пообещал алтайским селам беспрецедентную поддержку

По его словам, в 2018 году по программе выделили около 1 млрд рублей. Вопросы финасирования, в том числе сельских территорий, депутаты АКЗС обсудят уже завтра, 29 ноября, во время второго чтения краевого бюджета.
Ожидается, что финансирование строительной программы в сельской местности вырастет в 2019 глоду почти в девять раз — с неполных 100 млн до 832 млн рублей. Сегодня очередь желающих получить жилье составляет порядка 2,5 тысяч человек. При стопроцентном исполнении программы долгожданные квартиры и дома смогут приобрести 600 семей.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Я полагаю, что это очень важное и серьезное направление работы, учитывая, что более половины жителей Алтайского края проживают именно в сельской местности. И мы этим гордимся.
По программе развития сельских территорий в 2018 году в крае решали проблему жилья, строили новые ФАПы, дороги и подъездные пути к поселениям. Также при участии бюджета в селах возводили спортивные площадки и места для отдыха.
В марте 2018 года к уже имевшемуся лимиту федеральных средств Минсельхоз России добавил Алтайскому краю еще 40 млн рублей.