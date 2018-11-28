Губернатор Виктор Томенко пообещал алтайским селам беспрецедентную поддержку

Более чем в 2,5 раза в 2019 году увеличат объемы бюджетных средств, направляемых на устойчивое развитие сельских территорий. Власти планируют продолжить не только инфраструктурные проекты, но и жилищные, в том числе и для молодых семей. Об этом 28 ноября, во время торжественного награждения лидеров агропромышленного комплекса сообщил губернатор Виктор Томенко.

По его словам, в 2018 году по программе выделили около 1 млрд рублей. Вопросы финасирования, в том числе сельских территорий, депутаты АКЗС обсудят уже завтра, 29 ноября, во время второго чтения краевого бюджета.

Ожидается, что финансирование строительной программы в сельской местности вырастет в 2019 глоду почти в девять раз — с неполных 100 млн до 832 млн рублей. Сегодня очередь желающих получить жилье составляет порядка 2,5 тысяч человек. При стопроцентном исполнении программы долгожданные квартиры и дома смогут приобрести 600 семей.

Виктор Томенко ,

губернатор Алтайского края:

Я полагаю, что это очень важное и серьезное направление работы, учитывая, что более половины жителей Алтайского края проживают именно в сельской местности. И мы этим гордимся.

По программе развития сельских территорий в 2018 году в крае решали проблему жилья, строили новые ФАПы, дороги и подъездные пути к поселениям. Также при участии бюджета в селах возводили спортивные площадки и места для отдыха.

В марте 2018 года к уже имевшемуся лимиту федеральных средств Минсельхоз России добавил Алтайскому краю еще 40 млн рублей.