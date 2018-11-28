Губернатор Виктор Томенко рассказал алтайским аграриям, какие задачи перед ними ставит Путин

Агропромышленному комплексу Алтайского края в ближайшие годы предстоит серьезно нарастить долю экспорта своей продукции. Такую задачу поставил президент страны Владимир Путин, и решить ее надо уже в 2024 году. Об этом 28 ноября, во время торжества в честь Дня работника сельского хозяйства и пищевой промышленности, рассказал губернатор региона Виктор Томенко.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Перед всем агроромышленным комплексом стоит амбициозная задача. Всей страной нам надо увеличить объем экспорта в 2,5 раза и довести этот показатель в денежном выражении до 45 млрд долларов. Сейчас этот показатель составляет 20 млрд. Как это делать, как в этой части взаимодействовать федеральным и муниципальным властям между собой, с предприятиями, с крупными объединениями, — это нам еще предстоит до конца понять и закрепить. Но база уже есть.

Виктор Томенко предупредил: учитывая, что Алтайский край один из лидеров сельскохозяйственного производства, задачи и показатели по объемам экспорта, скорее всего, будут ставиться очень серьезные. «Вместе будем думать и предпринимать в этом плане решительные шаги», — подытожил губернатор.

Что уже сделано

В октябре 2018 года стало известно, что Алтайский края может попасть в список регионов, с территории которых по льготному тарифу будет вывозится зерно. Министр сельского хозяйства Александр Чеботаев тогда заявил, что учитывая нынешний урожай, переходящие остатки и внутреннее потребление, края может экспортировать около 300 тысяч тонн пшеницы IV класса, качественные характеристики которой в этом году отвечает экспортным требованиям.

Уборка зерна в Алтайском крае. Сентябрь , 2015. Анна Зайкова

Пока окончательное решение по этому вопросу на федеральном уровне не принято.

Несмотря на это алтайские аграрии рассчитывают на удачный исход, ожидая, что возросший экспорт потянет за собой цены на «четверку», которые пока не отвечают ожиданиям сельхозпроизводителей.