Алтайские стоматологи, бухгалтеры и общепит кричат о помощи. Они просят Томенко дать им работать

Руководители шести алтайских бизнес-объединений и уполномоченный по защите прав предпринимателей направили письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой расширить перечень отраслей, которые вправе вести деятельность при соблюдении мер безопасности. Они предлагают разрешить работать общепиту, парикмахерским, частным медицинским и стоматологическим клиникам, бухгалтерам и юристам и многим другим.

Почему они написали губернатору

Сегодня в крае разрешено работать организациям и индивидуальным предпринимателям 42 видов деятельности. Они утверждены постановлением правительства края за № 150 (от 6 апреля). Остальные же права на это не имеют.

Между тем, бизнес уже несет серьезные потери, в будущем же последствия могут быть еще более значимыми, подчеркивают авторы обращения к главе региона (документ есть в редакции). И важно минимизировать кризисные явления, использовать возможности по сохранению рабочих мест и смягчить удар для бизнеса.

В предпринимательские объединения и алтайскому бизнес-омбудсмену поступают многочисленные обращения предпринимателей. Они призывают не допустить их массового банкротства, резкого спада экономики и роста социальной напряженности.

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Какие отрасли предлагают открыть

В обращении, отправленном на имя Виктора Томенко, предлагается расширить перечень, установленных апрельским постановлением № 150, добавив в него еще 17 видов деятельности, и, возможно, какие-то еще, не связанные с массовым пребыванием людей.

Авторы просят губернатора учесть мнение предпринимательского сообщества. Вот в каких отраслях они предлагают разрешить работу (с учетом соблюдения мер безопасности и профилактики).

Предоставление услуг по проведению профилактических прививок гражданам ( в частности , от энцефалита).

в частности от энцефалита). Представление частными медицинскими организациями платных услуг.

Стоматологические и офтальмологические услуги.

Услуги по профилю «косметология», включая массажные кабинеты , имеющие лицензию на медицинскую деятельность.

имеющие лицензию на медицинскую деятельность. Деятельность в области права и бухучета.

Деятельность не кредитных финансовых организаций , в том числе ломбардов.

Барнаул. Весна. Пандемия коронавируса. Анна Зайкова.

Продажа авто- и мототранспорта , велосипедов.

велосипедов. Деятельность по трудоустройству и подбору персонала.

Услуги парикмахерских , салонов красоты , соляриев.

салонов красоты соляриев. Деятельность административно-хозяйственная , вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации.

вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации. Реализация продукции вы нестационарных торговых объектах.

Реализация одежды , обуви , детских товаров , мебели и сопутствующих товаров.

обуви детских товаров мебели и сопутствующих товаров. Оказание услуг общепита.

Розничная продажа товаров хозяйственно-бытового назначения.

Оказание бытовых услуг населению.

Иные виды деятельности , не связанны с массовым пребыванием людей и той , в которой невозможно принять меры безопасности.

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Кто авторы обращения

Обращение к губернатору отнесено в канцелярию правительства 27 апреля.

Его подписали Павел Нестеров (уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае), Юрий Матвейко («Деловая Россия»), Виктор Мещеряков (Союз промышленников Алтая), Борис Чесноков (АлтТПП), Евгений Госьков («Опора России»), Юрий Фриц (Алтайский союз предпринимателей), Александр Вайс (Союз фермеров Алтая), Сергей Лямин (Ассоциация молодых предпринимателей").