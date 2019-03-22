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Экономика

Губернаторам рекомендовали вместо премий публично хвалить подчиненных чиновников

Российским министрам и губернаторам рекомендовано поощрять своих подчиненных нематериальным способом. Методику мотивации чиновников сейчас разрабатывает Минтруд РФ.

Обновленная доска почета в Барнауле.
Обновленная доска почета в Барнауле.
barnaul.org

Нематериальным поощрением может стать публичная похвала, бесплатное обучение или размещение на «доске почета».

«Нематериальная мотивация может компенсировать денежные премии», — цитируют «Известия» слова члена экспертного совета при правительстве Александра Сафонова.

Предполагается, что нематериальная мотивация должна улучшить работу госаппарата и сделать госслужбу более желанной.

Ранее сообщалось, что с 1 октября текущего года зарплаты федеральных госслужащих и бюджетников будут проиндексированы на 4,3%, пишет RT. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Индексация зарплат будет распространяться на сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также на служащих федеральных госорганов и гражданского персонала воинских частей, пишет ura.ru.

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