Губернаторам рекомендовали вместо премий публично хвалить подчиненных чиновников

Российским министрам и губернаторам рекомендовано поощрять своих подчиненных нематериальным способом. Методику мотивации чиновников сейчас разрабатывает Минтруд РФ.

Нематериальным поощрением может стать публичная похвала, бесплатное обучение или размещение на «доске почета».

«Нематериальная мотивация может компенсировать денежные премии», — цитируют «Известия» слова члена экспертного совета при правительстве Александра Сафонова.

Предполагается, что нематериальная мотивация должна улучшить работу госаппарата и сделать госслужбу более желанной.

Ранее сообщалось, что с 1 октября текущего года зарплаты федеральных госслужащих и бюджетников будут проиндексированы на 4,3%, пишет RT. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Индексация зарплат будет распространяться на сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также на служащих федеральных госорганов и гражданского персонала воинских частей, пишет ura.ru.