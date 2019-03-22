Губернаторам рекомендовали вместо премий публично хвалить подчиненных чиновников

Нематериальным поощрением может стать публичная похвала, бесплатное обучение или размещение на «доске почета».
«Нематериальная мотивация может компенсировать денежные премии», — цитируют «Известия» слова члена экспертного совета при правительстве Александра Сафонова.
Предполагается, что нематериальная мотивация должна улучшить работу госаппарата и сделать госслужбу более желанной.
Ранее сообщалось, что с 1 октября текущего года зарплаты федеральных госслужащих и бюджетников будут проиндексированы на 4,3%, пишет RT. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Индексация зарплат будет распространяться на сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также на служащих федеральных госорганов и гражданского персонала воинских частей, пишет ura.ru.