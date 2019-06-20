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Экономика

Губернаторов накажут рублем за финансовые «проколы»

Минфин внес поправки в КоАП, согласно которым главы регионов будут нести персональную ответственность за бюджетную политику в регионах.

Деньги.
Деньги.
СС0

Размер штрафа — от 50 тысяч рублей.

Губернаторы, как считают в ведомстве, в первую очередь несут ответственность за неисполнение федеральных проектов и бюджетные нарушения, пишет «Коммерсант».

Их будут штрафовать за превышение потолка дефицита регионального бюджета, объема региональных и муниципальных заимствований, а также госдолга и долга муниципальных образований.

Также главы регионов будут нести наказание за то, что не выполнили соглашения о мерах по восстановлению платежеспособности, пишет ura.ru.

Штрафам подвергнут главных распорядителей бюджетных средств, работающих над федеральными проектами.

Финансовую ответственность будут нести и получатели денежных средств из бюджета. Изменения в Административный кодекс были внесены после поручения президента РФ Владимира Путина по итогам Госсовета 23 ноября 2018 года.

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