Х5 и «Открытие» договорились о сотрудничестве

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, и финансовая группа «Открытие» заключили соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума. Документ подписали главный финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич и член правления банка «Открытие» Виктор Николаев.

Партнерство предоставляет возможность X5 Retail Group воспользоваться широким спектром финансовых услуг, сервисов и продуктов группы «Открытие», такими как финансирование текущей деятельности, совершение операций с ценными бумагами, страхование и другими банковскими услугами.

Светлана Демяшкевич,

главный финансовый директор Х5 Retail Group:

Мы видим большой потенциал в развитии отношений с группой «Открытие» по предоставлению полного спектра банковских продуктов. Особый интерес для нас представляет направление по привлечению финансирования, а также сотрудничество в части сделок на рынке облигаций. Усиление позиций такого значимого игрока на рынке положительно влияет на конкуренцию в банковском секторе, что отвечает в перспективе и интересам нашей компании.

Екатерина Чиркова,

руководитель департамента по работе с клиентами банка «Открытие»:

Х5 Retail Group является лидером на российском рынке розничной торговли. Банк «Открытие» одним из приоритетов развития своего бизнеса считает работу с крупными корпоративными клиентами, предоставление им комплексных услуг. Соглашение с Х5 Retail Group органично вписывается в стратегию нашей компании. Мы уверены в том, что наше сотрудничество окажется взаимовыгодным.

Справка

АО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.

X5 Retail Group N.V. (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — ведущая продуктовая розничная компания России. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток» и гипермаркетами под брендом «Карусель».

На 31 марта 2019 г. под управлением Компании находились 14 779 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 13 917 магазинов «Пятерочка», 771 супермаркет «Перекресток» и 91 гипермаркет «Карусель». Под управлением Компании находится 41 распределительный центр и 3 837 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.

За 2018 г. выручка Компании составила 1 532 537 млн руб. (24 439 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA составил 109 871 млн руб. (1 752 млн долл. США), а чистая прибыль составила 28 642 млн руб. (457 млн долл. США). В 1 кв. 2019 г. выручка Компании составила 405 864 млн руб. (6 138 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA составил 29 473 млн руб. (446 млн долл. США), а чистая прибыль составила 9 297 млн руб. (141 млн долл. США).

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,07%, казначейские акции — 0,02%, акции в свободном обращении — 40,62%.