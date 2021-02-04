HeadHunter выяснил, скольким россиянам не хватает денег на основные нужды

Около четверти всех россиян не хватает зарплаты на основные нужды. Таковы результаты исследования сервиса поиска работы HeadHunter и компании «Деньги вперед», пишет Ura.ru.

Треть россиян (36%) заявила, что им хватает зарплаты на основные нужды, более трети — что хватает, но с трудом (39%). Оставшимся 25% россиян заработной платы не хватает в том числе и на основные нужды.

Среди тех, кому заработанных денег не хватает дабы свести концы с концами, более всего выражена доля рабочего персонала (39%). 36% занимают административные должности, еще 36% — трудятся в сфере логистики и транспорта.

При разделении по регионам больше всего жалующихся на свою заработную плату оказалось в Свердловской (36%) и Ростовской (35%) областях.

Основной статьей расходов респонденты назвали питание (62%), ипотеку и аренду жилья (35%) и коммунальные платежи (27%). Для того чтобы обеспечить основные нужды респондентам приходится отказываться от одежды и обуви (77%), путешествий и досуга.