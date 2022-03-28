Heineken передаст бизнес в России новому владельцу, а Carlsberg полностью уйдет

До момента передачи бизнеса все семь их пивоварен в России будут работать с целью сохранения рабочих мест и обслуживания своих клиентов и потребителей.

«Владение бизнесом Heineken в России больше не является устойчивым или жизнеспособным в сложившихся обстоятельствах», — заявила компания и добавила, что в Heineken потрясены военными действиями на Украине", — сообщается на сайте компании.

При любых обстоятельствах Heineken гарантировал сохранение зарплаты всем сотрудникам в России до конца года.

Основным приоритетом остается и выполнение обязательств перед клиентами, партнерами и потребителями.

Концерн ожидает, что потеряет около €400 млн. Кто станет новым владельцем бизнеса компании в стране, Heineken не уточнила, отмечает РБК.

Также стало известно, что датская пивоваренная компания Carlsberg (бренды Carlsberg, Kronenbourg, Holsten, Tuborg, владелец заводов «Балтика») приняла «трудное и срочное» решение полностью уйти из России.