28 марта
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Экономика

Heineken передаст бизнес в России новому владельцу, а Carlsberg полностью уйдет

Нидерландская пивоваренная компания компания Heineken заявила о передаче российского бизнеса другому владельцу, пишет «Газета.Ru».

Пиво.
Пиво.
Открытые источники.

До момента передачи бизнеса все семь их пивоварен в России будут работать с целью сохранения рабочих мест и обслуживания своих клиентов и потребителей.

«Владение бизнесом Heineken в России больше не является устойчивым или жизнеспособным в сложившихся обстоятельствах», — заявила компания и добавила, что в Heineken потрясены военными действиями на Украине", — сообщается на сайте компании.

При любых обстоятельствах Heineken гарантировал сохранение зарплаты всем сотрудникам в России до конца года.

Основным приоритетом остается и выполнение обязательств перед клиентами, партнерами и потребителями.

Концерн ожидает, что потеряет около €400 млн. Кто станет новым владельцем бизнеса компании в стране, Heineken не уточнила, отмечает РБК.

Также стало известно, что датская пивоваренная компания Carlsberg (бренды Carlsberg, Kronenbourg, Holsten, Tuborg, владелец заводов «Балтика») приняла «трудное и срочное» решение полностью уйти из России.

«Мы приняли трудное и срочное решение полностью продать наш бизнес в России, это мы считаем правильным в нынешних условиях. По завершению процесса у нас не будет присутствия в России. <…> Мы глубоко сожалеем о последствиях этого решения для 8,4 тыс. сотрудников в России», — говорится в заявлении.

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