Heineken передаст бизнес в России новому владельцу, а Carlsberg полностью уйдет

До момента передачи бизнеса все семь их пивоварен в России будут работать с целью сохранения рабочих мест и обслуживания своих клиентов и потребителей.
«Владение бизнесом Heineken в России больше не является устойчивым или жизнеспособным в сложившихся обстоятельствах», — заявила компания и добавила, что в Heineken потрясены военными действиями на Украине", — сообщается на сайте компании.
При любых обстоятельствах Heineken гарантировал сохранение зарплаты всем сотрудникам в России до конца года.
Основным приоритетом остается и выполнение обязательств перед клиентами, партнерами и потребителями.
Концерн ожидает, что потеряет около €400 млн. Кто станет новым владельцем бизнеса компании в стране, Heineken не уточнила, отмечает РБК.
Также стало известно, что датская пивоваренная компания Carlsberg (бренды Carlsberg, Kronenbourg, Holsten, Tuborg, владелец заводов «Балтика») приняла «трудное и срочное» решение полностью уйти из России.
«Мы приняли трудное и срочное решение полностью продать наш бизнес в России, это мы считаем правильным в нынешних условиях. По завершению процесса у нас не будет присутствия в России. <…> Мы глубоко сожалеем о последствиях этого решения для 8,4 тыс. сотрудников в России», — говорится в заявлении.