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Хочу! Могу! Делаю! Впервые в России — специальный курс для женщин-предпринимателей

Спикеры федерального уровня расскажут, как прокачать свой бизнес и сохранить гармонию в семье.

С 18 июля по 9 августа в Барнауле в центре «Мой бизнес».

Впервые в России — специальный курс для женщин-предпринимателей.
Впервые в России — специальный курс для женщин-предпринимателей.
Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП".

Успешные женщины-предприниматели, владелицы торговых сетей и фитнес-центров, руководители промышленных предприятий и дамы, управляющие IT компаниями федерального уровня, в течение 4х недель на площадке Фонда МСП будут делиться практическими кейсами и навыками ведения «женского бизнеса», расскажут как удается пробиться в традиционно мужских сферах, сохранить семью и найти время на детей и любимые увлечения.

Ирина Черепанова,
руководитель центра поддержки предпринимательства Фонда МСП:

Это мероприятие рассчитано не на новичков. На женщин, которые уже имеют опыт в бизнесе. И мы отдаем себе отчет в том, что их опыт может быть вполне успешным и перспективным. Задача данного курса структурировать знания и накопленный опыт, показать новые пути решения знакомых каждой женщине сложностей. Кроме того, это отличная площадка для общения и активного нетворка. Закон ста друзей вместо ста рублей отлично работает в бизнесе.

За время обучения женщины-предприниматели научатся строить сильную команду, вести эффективные переговоры, управлять продажами, продвигать бизнес в интернете, контролировать финансы и даже обходить конкурентов.

Завершится обучение вручением сертификатов и бизнес-девичником. Мероприятия бесплатны. Необходимо предварительная регистрация.

Регистрация открыта на портале мойбизнес22.рф. Начало занятий 18 июля.

Возрастное ограничение: 16+

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