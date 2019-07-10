Успешные женщины-предприниматели, владелицы торговых сетей и фитнес-центров, руководители промышленных предприятий и дамы, управляющие IT компаниями федерального уровня, в течение 4х недель на площадке Фонда МСП будут делиться практическими кейсами и навыками ведения «женского бизнеса», расскажут как удается пробиться в традиционно мужских сферах, сохранить семью и найти время на детей и любимые увлечения.

Ирина Черепанова,

руководитель центра поддержки предпринимательства Фонда МСП:

Это мероприятие рассчитано не на новичков. На женщин, которые уже имеют опыт в бизнесе. И мы отдаем себе отчет в том, что их опыт может быть вполне успешным и перспективным. Задача данного курса структурировать знания и накопленный опыт, показать новые пути решения знакомых каждой женщине сложностей. Кроме того, это отличная площадка для общения и активного нетворка. Закон ста друзей вместо ста рублей отлично работает в бизнесе.

За время обучения женщины-предприниматели научатся строить сильную команду, вести эффективные переговоры, управлять продажами, продвигать бизнес в интернете, контролировать финансы и даже обходить конкурентов.

Завершится обучение вручением сертификатов и бизнес-девичником. Мероприятия бесплатны. Необходимо предварительная регистрация.

Регистрация открыта на портале мойбизнес22.рф. Начало занятий 18 июля.

Возрастное ограничение: 16+