«Хочу оформить кредитную карту. На что обращать внимание и как ей пользоваться?» Советы от Райффайзенбанка

1. На что обращать внимание при выборе кредитной карты?

Кредитные карты с льготным периодом предлагают практически все банки. Льготный (или беспроцентный) период погашения — это главная «фишка» кредиток. Это время, обычно месяц или чуть больше, когда можно пользоваться деньгами с карты и не платить банку проценты. Но существует устойчивое мнение, что есть какая-то хитрость и банк все равно берет с клиента некую плату.

Это миф. Льготный период действительно позволяет не платить проценты. Оформили кредитку на всякий случай и не пользуетесь картой — не платите проценты. Успеваете вносить минимальные платежи и гасить кредитный лимит в льготный период — не платите проценты. Например, карта с очень длинным льготным периодом — «110 дней без процентов» — есть у Райффайзенбанка.

Исключением может быть тот случай, когда клиент снимает деньги с кредитки в банкомате. У большинства банков за такую операцию начисляют проценты даже во время льготного периода. Но карта Райффайзенбанка позволяет в течение первых двух месяцев пользоваться бесплатным снятием наличных.