Холдинг «Алтайлес»: «Минприроды намеренно искажает информацию»

В материале газеты Свободный курс" № 14 от 6.04.2022 года под заголовком «Достали стволы», а также на сайте altapress.ru по ссылке допущены фактические ошибки, которые вводят читателей в заблуждение, а также наносят вред деловой репутации компании. Ниже приводим выдержки из публикации с комментариями.

Цитата из публикации: «В „Алтайлесе“ объяснили такую передачу удобством (не конкретизировав, впрочем, в чем оно заключалось)».

Холдинг «Алтайлес» неоднократно пояснял публично, в том числе на пресс-конференции 29 марта 2022 года, где присутствовала автор материала Надежда Скалон, что реорганизация была связана с тем, что ООО «Содружество» и ООО «Макс» являлись аффилированными лицами, причем производственные мощности по переработке древесины были только у ООО «Содружество», а у ООО «Макс» только арендованный лесной фонд.

Решение передать аренду именно ООО «Содружество» принято, чтобы оптимизировать расходы, связанные с содержанием управленческого персонала, финансово-экономических работников, Дополнительно к сказанному на пресс-конференции сообщаем, что решение было принято также с целью уменьшения документооборота, связанного с передачей древесины от одного предприятия к другому, было принято.

Необходимо отметить, что ООО «Содружество» на тот момент также являлось арендатором других лесных участков, которые были получены им в результате конкурсных процедур в 2005—2006 годах. Другими словами, это предприятие имеет большой опыт организации и ведения лесного хозяйства, а также переработки древесины.

Передача аренды, продиктованная вышеуказанными причинами, — обычная хозяйственная сделка. На момент ее осуществления юристы холдинга и Минприроды руководствовались принципом универсального правопреемства.

Питомник «Алтайлеса». архив СОЛО «Алтайлес»

Цитата из публикации: «Нарушения, по словам чиновника, выявили в прокуратуре по информации ФСБ, минприроды требовало привести договоры в соответствие с законом, но собственник требования проигнорировал, заявил Хомутов».

На указанной выше пресс-конференции директор по правовой и кадровой работе холдинга «Алтайлес» Владимир Безугляк пояснял, что компания со своей стороны предприняла действия для устранения нарушения: компания обратилась в суд, чтобы получить решение относительно правомерности указанных реорганизаций.

Цитата из публикации: «Минприроды вынуждено было подать иски в суд о прекращении договоров аренды в Павловском лесничестве. Отрицание нарушений собственниками непонятно, поскольку передача участков было организовано самим Ключниковым Михаилом Васильевичем, находившимся в тот момент в должности начальника управления лесами. Для чего это делалось, известно только ему», — объяснил чиновник".

Сообщаем, что, во-первых, Ключников Михаил Васильевич не является собственником компании.

Во-вторых, он не работает в управлении лесами с 2012 года, а все указанные в публикации сделки с ООО «Содружество» были в 2015 году. Для чего представители Минприроды намеренно искажают информацию (достоверно зная дату увольнения Михаила Васильевича Ключникова), нам доподлинно неизвестно.

Генеральный директор ООО «ЛХК «Алтайлес» И.М.Ключников.