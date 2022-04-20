20 апреля
﻿
Экономика

Холдинг «Алтайлес»: «Минприроды намеренно искажает информацию»

В материале газеты Свободный курс" № 14 от 6.04.2022 года под заголовком «Достали стволы», а также на сайте altapress.ru по ссылке допущены фактические ошибки, которые вводят читателей в заблуждение, а также наносят вред деловой репутации компании. Ниже приводим выдержки из публикации с комментариями.

Лесная холдинговая компания "Алтайлес"
Лесная холдинговая компания "Алтайлес"

Цитата из публикации: «В „Алтайлесе“ объяснили такую передачу удобством (не конкретизировав, впрочем, в чем оно заключалось)».

Холдинг «Алтайлес» неоднократно пояснял публично, в том числе на пресс-конференции 29 марта 2022 года, где присутствовала автор материала Надежда Скалон, что реорганизация была связана с тем, что ООО «Содружество» и ООО «Макс» являлись аффилированными лицами, причем производственные мощности по переработке древесины были только у ООО «Содружество», а у ООО «Макс» только арендованный лесной фонд.

Решение передать аренду именно ООО «Содружество» принято, чтобы оптимизировать расходы, связанные с содержанием управленческого персонала, финансово-экономических работников, Дополнительно к сказанному на пресс-конференции сообщаем, что решение было принято также с целью уменьшения документооборота, связанного с передачей древесины от одного предприятия к другому, было принято.

Необходимо отметить, что ООО «Содружество» на тот момент также являлось арендатором других лесных участков, которые были получены им в результате конкурсных процедур в 2005—2006 годах. Другими словами, это предприятие имеет большой опыт организации и ведения лесного хозяйства, а также переработки древесины.

Передача аренды, продиктованная вышеуказанными причинами, — обычная хозяйственная сделка. На момент ее осуществления юристы холдинга и Минприроды руководствовались принципом универсального правопреемства.

Питомник &quot;Алтайлеса&quot;.
Питомник «Алтайлеса».
архив СОЛО «Алтайлес»

Цитата из публикации: «Нарушения, по словам чиновника, выявили в прокуратуре по информации ФСБ, минприроды требовало привести договоры в соответствие с законом, но собственник требования проигнорировал, заявил Хомутов».

На указанной выше пресс-конференции директор по правовой и кадровой работе холдинга «Алтайлес» Владимир Безугляк пояснял, что компания со своей стороны предприняла действия для устранения нарушения: компания обратилась в суд, чтобы получить решение относительно правомерности указанных реорганизаций.

Цитата из публикации: «Минприроды вынуждено было подать иски в суд о прекращении договоров аренды в Павловском лесничестве. Отрицание нарушений собственниками непонятно, поскольку передача участков было организовано самим Ключниковым Михаилом Васильевичем, находившимся в тот момент в должности начальника управления лесами. Для чего это делалось, известно только ему», — объяснил чиновник".

Сообщаем, что, во-первых, Ключников Михаил Васильевич не является собственником компании.

Во-вторых, он не работает в управлении лесами с 2012 года, а все указанные в публикации сделки с ООО «Содружество» были в 2015 году. Для чего представители Минприроды намеренно искажают информацию (достоверно зная дату увольнения Михаила Васильевича Ключникова), нам доподлинно неизвестно.

Генеральный директор ООО «ЛХК «Алтайлес» И.М.Ключников.

Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость