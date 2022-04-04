4 апреля
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Экономика

«Предприятие парализовано». «Алтайлес» и минприроды жестко заявили позиции в ходе нового витка конфликта

Темой прошлой недели стал новый виток конфликта между крупнейшим в регионе арендатором леса холдингом «Алтайлес» и минприроды края. В публичную плоскость он буквально выплеснулся на пресс-конференции 29 марта. В холдинге заявили: чиновники хотят изъять у него еще три участка леса — из-за этого придется уволить 280 человек. Те отвечали жестко: холдинг «искусственно создает социальное напряжение». Формат обмена «любезностями» с их последующим опровержением, как ни странно, позволил сблизить позиции.

Лес. Использование древесины.
Лес. Использование древесины.
Pixabay.com

«Наше предприятие парализовано»

«С января 2022 года наше предприятие парализовано. Работать на арендованных нами лесных участках мы не можем», — заявил Максим Усов, замдиректора «Содружества» (входит в холдинг «Алтайлес») по лесохозяйственной деятельности.

Из слов Усова следовало: причины этого — действия министерства природных ресурсов. Ведомство отказалось принимать лесные декларации «Содружества» на 2022 год. И хуже того — подало иск о прекращении трех договоров аренды в Павловском лесничестве.

Сохранить коллектив предприятие пытается, как может: вахтовым методом люди работают на других участках холдинга. Но это пока. Если «Содружество» окончательно лишится этих участков, оно лишится и 87 тыс. кубов древесины, а люди — работы, утверждал Усов.

Оставшихся объемов для загрузки производства, по его словам, не хватит — придется уволить работников завода домостроения в Топчихе, цеха деревообработки в Павловском районе, вальщиков леса, водителей лесовозов, инженерно-технический и административный персонал — всего 280 человек.

На предприятии &quot;Алтайлеса&quot;.
На предприятии «Алтайлеса».
Телеграм-канал «Лисица о лесе».

«Мы чего тут чубы дерем?»

Иск о прекращении договоров аренды леса «Содружеством» министерства подало в начале марта. Но споры ведомства с холдингом «Алтайлес», «добывающим» около половины древесины в регионе, начались не сегодня — в 2019-м.

Тогда минприроды инициировало иски по расторжению договоров аренды, которые само же и заключало (но при другом руководстве). Суды пошли навстречу министерству — у предприятий «Алтайлеса» уже изъяли 11 участков, или более 380 тыс. га.

В холдинге не раз рассказывали о последствиях: предприятия, оставшиеся без сырья, ликвидированы — в СМИ упоминались, в частности, «Залесовский лес», Фрунзенский и Косихинский лесхозы. Об этом же на пресс-конференции сказал и Валерий Наумкин, глава «лесного» профсоюза региона.

Пресс-конференция минприроды и &quot;Алтайлеса&quot;.
Пресс-конференция минприроды и «Алтайлеса».
Altapress.ru

«Я вот хотел к людям вернуться. Мы потеряли Мамонтово, Залесово, Знаменку, Фрунзе, Панкрушиху, там теперь нет коллективов. Люди должны работать вахтами, покидая Алтайский край. Ушла переработка из прекрасных поселков… А через две недели — пожароопасный сезон. Мы чего тут чубы дерем?!» — не понимал он.

«Суды поддержали позицию минприроды»

Напомним тем, кто не следил за развитием конфликта между ведомством и «Алтайлесом». В 2019 году министерство пошло в суд, сочтя неправомерным юридическое оформление использования участков — других нарушений в картотеке арбитража не приводится.

Суть претензий к «Алтайлесу», в общем-то, проста: минприроды выделяло участки одним «дочкам» холдинга, а те передавали их другим предприятия (тоже, как правило, «дочкам») по договорам перенайма.

В «Алтайлесе» объясняли такую передачу удобством (не конкретизируя, впрочем, в чем оно заключалось). И утверждали: само ведомство много лет с этим письменно соглашалось, а в 2019 году заявило: на передачу участков требовалось предварительное согласие, а ведомство его не давало.

Пресс-конференция минприроды и &quot;Алтайлеса&quot;.
Пресс-конференция минприроды и «Алтайлеса».
Altapress.ru

«Суды апелляционной, кассационной инстанций и Верховный суд поддержали позицию минприроды», — объяснил Александр Хомутов, замначальника управления лесами минприроды края.

«Известно только ему»

Судебные претензии к «Содружеству» тоже связаны с договорами. Хомутов объясняет: три спорных участка выделили на торгах фирмам «Макс» и «ЛПХ Макс». Но передали «Содружеству» — и это неправомерно.

Нарушения, по словам чиновника, выявили в прокуратуре по информации ФСБ, минприроды требовало привести договоры в соответствие с законами, но собственник требования проигнорировал, заявил Хомутов.

«Минприроды вынуждено было подать иски в суд о прекращении договоров аренды в Павловском лесничестве. Отрицание нарушений собственниками непонятно, поскольку передача участков была организована самим Ключниковым Михаилом Васильевичем, находящимся в тот момент в должности начальника управления лесами. Для чего это делалось, известно только ему», — объяснил чиновник.

Лесовоз
Лесовоз
vk.com/act54

«Обеспечивал работой китайцев»

Александр Хомутов рассказал журналистам и о других претензиях к холдингу, уже не связанных с судами. Заявил, например, что «Алтайлес» продавал за границу «кругляк», обеспечивая работой «китайского, казахстанского рабочего — кого угодно, только не своих работников».

Отношение минприроды к теме Хомутов обозначил в жестких выражениях: холдинг искусственно создает социальную напряженность — работой можно загрузить всех. Достаточно и площадей, и древесины (допустимый объем — 1,3 млн кубов), к тому же — можно перерабатывать еще и то, что вывозится за границу.

Ведомство, по словам чиновника, не раз предлагало холдингу вновь взять эти же (изъятые) участки на торгах, но собственник отказался — как полагал спикер, он не готов был платить государству рыночную цену за лес.

Пресс-конференция минприроды и &quot;Алтайлеса&quot;.
Пресс-конференция минприроды и «Алтайлеса».
Altapress.ru

Сейчас «Содружество» платит всего лишь 131 рубль за куб, а после торгов цена дошла бы до 1,5 тыс.

«Собственника волнует недополученный доход. Это и есть главная причина нынешнего спора. СМИ и рабочий коллектив в данной ситуации является инструментом сохранения доходов собственника», — категорично заявил Хомутов.

«Нашло способ выбросить нас»

Утверждения чиновника, надо сказать, вызвали у представителей «Алтайлеса» столь же резкую ответную реакцию.

В 2022 году древесину за границу холдинг уже не продает, объяснил, например, Валерий Савин, директор по лесному хозяйству «Алтайлес», а то, что продавалось раньше, никак нельзя использовать в производстве домов, реек и т.п. — «высокоточной продукции», которую делает «Содружество».

Само это предприятие, у которого предполагается забрать участки, кругляк не продает и не продавало.

Пресс-конференция минприроды и &quot;Алтайлеса&quot;.
Пресс-конференция минприроды и «Алтайлеса».
Altapress.ru

Савин сказал, что в холдинге нет «свободного» сырья — все оно перерабатывается и распределено. А за границу уходила древесина низких сортов — в основном, жерди 8−13 сантиметров. Сегодня же она идет на Павловский ДОК, который в таком сырье остро нуждается.

Прокомментировали в «Алтайлесе» и утверждения о неучастии в торгах. Владимир Безугляк, директор по правовой и кадровой работе холдинга, рассказал: минприроды отказалось выставлять изъятые участки на торги. Попытки получить на торгах другие участки закончились неудачей.

«Чуть меньше года назад Павловский ДОК решил поучаствовать в конкурсе на участок в Ларичихе, свободный от аренды. Подали заявку. Ну и, конечно же, минприроды нашло способ выбросить нас с этого конкурса», — пояснил Безугляк.

Пресс-конференция минприроды и &quot;Алтайлеса&quot;.
Пресс-конференция минприроды и «Алтайлеса».
Altapress.ru

«Лишают сырья из-за ерунды»

Возможное изъятие у «Содружества» участков в Павловском лесничестве из-за юридических нарушений в компании в компании восприняли особенно остро, еще и потому, что семь лет назад документы подписали сотрудники минприроды.

Семь лет министерство получало арендную плату и, как считают в лесном холдинге, давало понять, что «Содружество» — законный арендатор.

«Зачем выставлять предприятие крайним, расторгать договоры, тем более, если прокуратура, на которую ссылается министерство, этого не требует? И реальные механизмы по устранению допущенного формального нарушения без расторжения имеются, можно обсуждать и реализовать в рамках закона», — прокомментировали в холдинге.

«Из-за какой-то, извините, ерунды предприятие лишают сырья и говорят: идите, берите с аукциона», — в сердцах воскликнул Владимир Безугляк.

Пресс-конференция минприроды и &quot;Алтайлеса&quot;.
Пресс-конференция минприроды и «Алтайлеса».
Altapress.ru

«Лучшего предприятия не видел нигде»

Чуть позже, на этой же пресс-конференции, глава минприроды Андрей Стрелковский все же смягчил заявления своего резкого подчиненного и (неожиданно) позитивно отозвался о холдинге: «Здесь установлено высокотехнологичное оборудование» и «работают профессионалы большого уровня».

«И если говорить конкретно о „Содружестве“, то Чечушков (Михаил Чечушков — гендиректор. — Прим. Altapres.ru) — это лесник с большой буквы, самое лучшее ведение лесного хозяйства — в ООО „Содружество“. Лучше я не видел нигде», — сказал Стрелковский.

Стрелковский даже заверил, что «отнятые» у «Содружества» участки будут выставлены на торги и предприятие имеет все шансы снова их получить.

Встреча руководства минприроды с коллективом &quot;Содружества&quot;.
Встреча руководства минприроды с коллективом «Содружества».
Телеграм-канал «Лисица о лесе».

«Вы не знаете, как мы здесь вкалываем»

А в пятницу 2 апреля оба чиновника встретились с трудовым коллективом «Содружества». Разговор шел на повышенных тонах (запись есть в редакции) — по крайней мере, со стороны работников.

Они возмущались: пока все будут ждать решения суда по иску минприроды и проведения нового конкурса, работы у них не будет — и всем им придется пойти на биржу труда.

«Отзовите иск!»… «Это уничтожение отрасли!»… «Вы за своими бумагами не видите, как мы здесь вкалываем», — заявляли и требовали работники.

Стрелковский объяснял, что факт нарушения в договорах установлен, что «надо все делать в рамках закона». Что минприроды и так обвиняют в лоббировании интересов холдинга и жители края регулярно жалуются на вырубки леса, а ему надо соблюдать разные интересы.

И все же в конце концов он сделал предложение, которое отчасти успокоило собравшихся: в понедельник 4 марта собрать юристов обеих сторон и выяснить, может ли ведомство, не нарушая закона, отозвать иск.

Пресс-конференция минприроды и &quot;Алтайлеса&quot;.
Пресс-конференция минприроды и «Алтайлеса».
Altapress.ru

Кстати, еще на пресс-конференции 29 марта корреспондент altapress.ru поинтересовался у министра: а нельзя ли было договориться, не доводя разбирательство до суда?

Андрей Стрелковский, в общем-то, сказал, что нет: он сослался на приговор по уголовному делу некоего бывшего лесного чиновника Брянской области — за похожие нарушения его осудили на 1,5 года колонии-поселения. Очевидно, повторить его судьбу алтайским чиновникам очень не хочется.

Встреча руководства минприроды с коллективом &quot;Содружества&quot;.
Встреча руководства минприроды с коллективом «Содружества».
Телеграм-канал «Лисица о лесе».

Почему минприроды расторгало договора аренды

«Дочкам» холдинга (в частности, «Содружеству» и кайенскому ЛДК") выделили участки в аренду без торгов на 49 лет и по льготной цене для реализации инвестропректов. После завершения проектов цена, по условиям договоров, повышалась.

Арендаторы, завершив проекты и построив предприятия по глубокой переработке древесины, передали участки по договорам перенайма другим юрлицам — тоже, как правило, «дочкам».

Эту передачу власти власти и опротестовали в арбитраже, сославшись на то, что предварительное согласие ведомства на перенаем холдинг не получил. Суды всех инстанций требования удовлетворили.

Ведомство также требовало от «неправомерных» арендаторов выплатить неосновательное обогащение за незаконное использование древесины. В частности, от предприятия «Салаир» требовали 1,5 млрд рублей.

В этом случае, напротив, суды всех инстанций не нашли оснований удовлетворить требования ведомства.

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