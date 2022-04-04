«Предприятие парализовано». «Алтайлес» и минприроды жестко заявили позиции в ходе нового витка конфликта

Темой прошлой недели стал новый виток конфликта между крупнейшим в регионе арендатором леса холдингом «Алтайлес» и минприроды края. В публичную плоскость он буквально выплеснулся на пресс-конференции 29 марта. В холдинге заявили: чиновники хотят изъять у него еще три участка леса — из-за этого придется уволить 280 человек. Те отвечали жестко: холдинг «искусственно создает социальное напряжение». Формат обмена «любезностями» с их последующим опровержением, как ни странно, позволил сблизить позиции.

«Наше предприятие парализовано»

«С января 2022 года наше предприятие парализовано. Работать на арендованных нами лесных участках мы не можем», — заявил Максим Усов, замдиректора «Содружества» (входит в холдинг «Алтайлес») по лесохозяйственной деятельности.

Из слов Усова следовало: причины этого — действия министерства природных ресурсов. Ведомство отказалось принимать лесные декларации «Содружества» на 2022 год. И хуже того — подало иск о прекращении трех договоров аренды в Павловском лесничестве.

Сохранить коллектив предприятие пытается, как может: вахтовым методом люди работают на других участках холдинга. Но это пока. Если «Содружество» окончательно лишится этих участков, оно лишится и 87 тыс. кубов древесины, а люди — работы, утверждал Усов.

Оставшихся объемов для загрузки производства, по его словам, не хватит — придется уволить работников завода домостроения в Топчихе, цеха деревообработки в Павловском районе, вальщиков леса, водителей лесовозов, инженерно-технический и административный персонал — всего 280 человек.

На предприятии «Алтайлеса». Телеграм-канал «Лисица о лесе».

«Мы чего тут чубы дерем?»

Иск о прекращении договоров аренды леса «Содружеством» министерства подало в начале марта. Но споры ведомства с холдингом «Алтайлес», «добывающим» около половины древесины в регионе, начались не сегодня — в 2019-м.

Тогда минприроды инициировало иски по расторжению договоров аренды, которые само же и заключало (но при другом руководстве). Суды пошли навстречу министерству — у предприятий «Алтайлеса» уже изъяли 11 участков, или более 380 тыс. га.

В холдинге не раз рассказывали о последствиях: предприятия, оставшиеся без сырья, ликвидированы — в СМИ упоминались, в частности, «Залесовский лес», Фрунзенский и Косихинский лесхозы. Об этом же на пресс-конференции сказал и Валерий Наумкин, глава «лесного» профсоюза региона.

Пресс-конференция минприроды и «Алтайлеса». Altapress.ru

«Я вот хотел к людям вернуться. Мы потеряли Мамонтово, Залесово, Знаменку, Фрунзе, Панкрушиху, там теперь нет коллективов. Люди должны работать вахтами, покидая Алтайский край. Ушла переработка из прекрасных поселков… А через две недели — пожароопасный сезон. Мы чего тут чубы дерем?!» — не понимал он.

«Суды поддержали позицию минприроды»

Напомним тем, кто не следил за развитием конфликта между ведомством и «Алтайлесом». В 2019 году министерство пошло в суд, сочтя неправомерным юридическое оформление использования участков — других нарушений в картотеке арбитража не приводится.

Суть претензий к «Алтайлесу», в общем-то, проста: минприроды выделяло участки одним «дочкам» холдинга, а те передавали их другим предприятия (тоже, как правило, «дочкам») по договорам перенайма.

В «Алтайлесе» объясняли такую передачу удобством (не конкретизируя, впрочем, в чем оно заключалось). И утверждали: само ведомство много лет с этим письменно соглашалось, а в 2019 году заявило: на передачу участков требовалось предварительное согласие, а ведомство его не давало.

Пресс-конференция минприроды и «Алтайлеса». Altapress.ru

«Суды апелляционной, кассационной инстанций и Верховный суд поддержали позицию минприроды», — объяснил Александр Хомутов, замначальника управления лесами минприроды края.

«Известно только ему»

Судебные претензии к «Содружеству» тоже связаны с договорами. Хомутов объясняет: три спорных участка выделили на торгах фирмам «Макс» и «ЛПХ Макс». Но передали «Содружеству» — и это неправомерно.

Нарушения, по словам чиновника, выявили в прокуратуре по информации ФСБ, минприроды требовало привести договоры в соответствие с законами, но собственник требования проигнорировал, заявил Хомутов.

«Минприроды вынуждено было подать иски в суд о прекращении договоров аренды в Павловском лесничестве. Отрицание нарушений собственниками непонятно, поскольку передача участков была организована самим Ключниковым Михаилом Васильевичем, находящимся в тот момент в должности начальника управления лесами. Для чего это делалось, известно только ему», — объяснил чиновник.

Лесовоз vk.com/act54

«Обеспечивал работой китайцев»

Александр Хомутов рассказал журналистам и о других претензиях к холдингу, уже не связанных с судами. Заявил, например, что «Алтайлес» продавал за границу «кругляк», обеспечивая работой «китайского, казахстанского рабочего — кого угодно, только не своих работников».

Отношение минприроды к теме Хомутов обозначил в жестких выражениях: холдинг искусственно создает социальную напряженность — работой можно загрузить всех. Достаточно и площадей, и древесины (допустимый объем — 1,3 млн кубов), к тому же — можно перерабатывать еще и то, что вывозится за границу.

Ведомство, по словам чиновника, не раз предлагало холдингу вновь взять эти же (изъятые) участки на торгах, но собственник отказался — как полагал спикер, он не готов был платить государству рыночную цену за лес.

Пресс-конференция минприроды и «Алтайлеса». Altapress.ru

Сейчас «Содружество» платит всего лишь 131 рубль за куб, а после торгов цена дошла бы до 1,5 тыс.

«Собственника волнует недополученный доход. Это и есть главная причина нынешнего спора. СМИ и рабочий коллектив в данной ситуации является инструментом сохранения доходов собственника», — категорично заявил Хомутов.

«Нашло способ выбросить нас»

Утверждения чиновника, надо сказать, вызвали у представителей «Алтайлеса» столь же резкую ответную реакцию.

В 2022 году древесину за границу холдинг уже не продает, объяснил, например, Валерий Савин, директор по лесному хозяйству «Алтайлес», а то, что продавалось раньше, никак нельзя использовать в производстве домов, реек и т.п. — «высокоточной продукции», которую делает «Содружество».

Само это предприятие, у которого предполагается забрать участки, кругляк не продает и не продавало.

Пресс-конференция минприроды и «Алтайлеса». Altapress.ru

Савин сказал, что в холдинге нет «свободного» сырья — все оно перерабатывается и распределено. А за границу уходила древесина низких сортов — в основном, жерди 8−13 сантиметров. Сегодня же она идет на Павловский ДОК, который в таком сырье остро нуждается.

Прокомментировали в «Алтайлесе» и утверждения о неучастии в торгах. Владимир Безугляк, директор по правовой и кадровой работе холдинга, рассказал: минприроды отказалось выставлять изъятые участки на торги. Попытки получить на торгах другие участки закончились неудачей.

«Чуть меньше года назад Павловский ДОК решил поучаствовать в конкурсе на участок в Ларичихе, свободный от аренды. Подали заявку. Ну и, конечно же, минприроды нашло способ выбросить нас с этого конкурса», — пояснил Безугляк.

Пресс-конференция минприроды и «Алтайлеса». Altapress.ru

«Лишают сырья из-за ерунды»

Возможное изъятие у «Содружества» участков в Павловском лесничестве из-за юридических нарушений в компании в компании восприняли особенно остро, еще и потому, что семь лет назад документы подписали сотрудники минприроды.

Семь лет министерство получало арендную плату и, как считают в лесном холдинге, давало понять, что «Содружество» — законный арендатор.

«Зачем выставлять предприятие крайним, расторгать договоры, тем более, если прокуратура, на которую ссылается министерство, этого не требует? И реальные механизмы по устранению допущенного формального нарушения без расторжения имеются, можно обсуждать и реализовать в рамках закона», — прокомментировали в холдинге.

«Из-за какой-то, извините, ерунды предприятие лишают сырья и говорят: идите, берите с аукциона», — в сердцах воскликнул Владимир Безугляк.

Пресс-конференция минприроды и «Алтайлеса». Altapress.ru

«Лучшего предприятия не видел нигде»

Чуть позже, на этой же пресс-конференции, глава минприроды Андрей Стрелковский все же смягчил заявления своего резкого подчиненного и (неожиданно) позитивно отозвался о холдинге: «Здесь установлено высокотехнологичное оборудование» и «работают профессионалы большого уровня».

«И если говорить конкретно о „Содружестве“, то Чечушков (Михаил Чечушков — гендиректор. — Прим. Altapres.ru) — это лесник с большой буквы, самое лучшее ведение лесного хозяйства — в ООО „Содружество“. Лучше я не видел нигде», — сказал Стрелковский.

Стрелковский даже заверил, что «отнятые» у «Содружества» участки будут выставлены на торги и предприятие имеет все шансы снова их получить.

Встреча руководства минприроды с коллективом «Содружества». Телеграм-канал «Лисица о лесе».

«Вы не знаете , как мы здесь вкалываем»

А в пятницу 2 апреля оба чиновника встретились с трудовым коллективом «Содружества». Разговор шел на повышенных тонах (запись есть в редакции) — по крайней мере, со стороны работников.

Они возмущались: пока все будут ждать решения суда по иску минприроды и проведения нового конкурса, работы у них не будет — и всем им придется пойти на биржу труда.

«Отзовите иск!»… «Это уничтожение отрасли!»… «Вы за своими бумагами не видите, как мы здесь вкалываем», — заявляли и требовали работники.

Стрелковский объяснял, что факт нарушения в договорах установлен, что «надо все делать в рамках закона». Что минприроды и так обвиняют в лоббировании интересов холдинга и жители края регулярно жалуются на вырубки леса, а ему надо соблюдать разные интересы.

И все же в конце концов он сделал предложение, которое отчасти успокоило собравшихся: в понедельник 4 марта собрать юристов обеих сторон и выяснить, может ли ведомство, не нарушая закона, отозвать иск.

Пресс-конференция минприроды и «Алтайлеса». Altapress.ru

Кстати, еще на пресс-конференции 29 марта корреспондент altapress.ru поинтересовался у министра: а нельзя ли было договориться, не доводя разбирательство до суда?

Андрей Стрелковский, в общем-то, сказал, что нет: он сослался на приговор по уголовному делу некоего бывшего лесного чиновника Брянской области — за похожие нарушения его осудили на 1,5 года колонии-поселения. Очевидно, повторить его судьбу алтайским чиновникам очень не хочется.

Встреча руководства минприроды с коллективом «Содружества». Телеграм-канал «Лисица о лесе».