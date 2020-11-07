Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 ноября 4°C
Экономика
45

Хоть в снег, хоть в дождь: как в Алтайском крае проходят испытания инновационных технологий

За окном первый снег, а это значит, что пришло время различных сезонных дел: автомобилисты меняют шины, любители спорта готовят зимнее обмундирование, аграрии завершают сельскохозяйственные работы — у каждого свое. А компания «Агроцентр» — производитель сельскохозяйственной техники под брендом FeatAgro — начала испытание нового инновационного агрегата в экстремальных для сельхозмашины условиях.

Тяжелая дисковая борона Tornado-7000.
Тяжелая дисковая борона Tornado-7000.
Архив компании «Агроцентр».

«Нет предела совершенству», — отмечали классики во все времена. О компании «Агроцентр», которая не перестает развиваться, повышать эффективность и расширять возможности своей продукции, можно сказать то же самое. При огромном арсенале выпускаемой техники различного функционала каждая новая машина FeatAgro обладает самыми современными возможностями.

Абсолютная новинка предприятия 2020 года — тяжелая дисковая борона «Торнадо». Агрегат создан, чтобы возделывать залежные земли, готовить почву к зимнему периоду, а также заделывать пожнивные остатки и удобрения в почву. При этом машина способна работать в самых сложных агроклиматических условиях. Испытания «Торнадо», которые сейчас проходят в ООО «Зерновое» Баевского района, — прямое тому подтверждение.

— Сам агрегат очень удобный, хороший, — рассказывает механизатор этого хозяйства Сергей Кузнецов, — складывать легко, раскладывать. Самое главное, работает хоть в снег, хоть в дождь, вот только первый снег выпал, а я за сутки на нем делаю более 100 гектаров. Причем в использовании все просто — углы можно менять без всяких проблем, заглубление легкое. Отличная машина.

Борона идет на скорости около 12 км/ч, захват рамы — 7 метров, изготавливается из стали 09Г2С, которая показала свою надежность в ряде других агрегатов компании FeatAgro. Ход устойчивый, диски не забиваются, а если фон будет суше, то можно выбрать катки для самых разных условий, например при работе с целиной, почвой с высоким содержанием пожнивных остатков, травостоем. При этом заглубление рабочих органов регулируется и строго выдерживается согласно установленным параметрам.

Тяжелая дисковая борона «Торнадо» поступит в продажу только в следующем году, однако аграрии проявляют интерес к этой технике уже сейчас. Стоит отметить, что действует предзаказ по специальной стартовой цене. О подробностях спрашивайте по телефонам: 8−963−505−83−33, 8 (3852) 28-21-02.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость