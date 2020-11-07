Хоть в снег, хоть в дождь: как в Алтайском крае проходят испытания инновационных технологий

За окном первый снег, а это значит, что пришло время различных сезонных дел: автомобилисты меняют шины, любители спорта готовят зимнее обмундирование, аграрии завершают сельскохозяйственные работы — у каждого свое. А компания «Агроцентр» — производитель сельскохозяйственной техники под брендом FeatAgro — начала испытание нового инновационного агрегата в экстремальных для сельхозмашины условиях.

«Нет предела совершенству», — отмечали классики во все времена. О компании «Агроцентр», которая не перестает развиваться, повышать эффективность и расширять возможности своей продукции, можно сказать то же самое. При огромном арсенале выпускаемой техники различного функционала каждая новая машина FeatAgro обладает самыми современными возможностями.

Абсолютная новинка предприятия 2020 года — тяжелая дисковая борона «Торнадо». Агрегат создан, чтобы возделывать залежные земли, готовить почву к зимнему периоду, а также заделывать пожнивные остатки и удобрения в почву. При этом машина способна работать в самых сложных агроклиматических условиях. Испытания «Торнадо», которые сейчас проходят в ООО «Зерновое» Баевского района, — прямое тому подтверждение.

— Сам агрегат очень удобный, хороший, — рассказывает механизатор этого хозяйства Сергей Кузнецов, — складывать легко, раскладывать. Самое главное, работает хоть в снег, хоть в дождь, вот только первый снег выпал, а я за сутки на нем делаю более 100 гектаров. Причем в использовании все просто — углы можно менять без всяких проблем, заглубление легкое. Отличная машина.

Борона идет на скорости около 12 км/ч, захват рамы — 7 метров, изготавливается из стали 09Г2С, которая показала свою надежность в ряде других агрегатов компании FeatAgro. Ход устойчивый, диски не забиваются, а если фон будет суше, то можно выбрать катки для самых разных условий, например при работе с целиной, почвой с высоким содержанием пожнивных остатков, травостоем. При этом заглубление рабочих органов регулируется и строго выдерживается согласно установленным параметрам.