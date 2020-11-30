«Хотим „перешагнуть“ через Урал». Как барнаульское предприятие покоряет своей продукцией российские регионы

Производство продуктов питания будет востребовано везде и всегда. А если речь идет о натуральных ингредиентах, то спрос на такой товар будет еще активнее. О том, как наладить производство напитков и еды и успешно покорять крупные торговый сети не только в родном регионе, но и за его пределами altapress.ru рассказал индивидуальный предприниматель Анатолий Каныгин.

— Анатолий Александрович , сегодня ваше предприятие активно поставляет продукты ритейлерам в Барнауле и за его пределами. Как давно вы занимаетесь бизнесом?

— Свою деятельность я веду с 2010 года, а вот в сфере производства работаю пятый год.

— Расскажите , какие продукты вы производите , куда поставляете и что является вашим флагманским товаром?

— На данный момент наш основной продукт — это домашний квас, который мы реализуем под торговой маркой «Бродич». Он абсолютно натуральный. При производстве мы используем традиционные русские рецепты и такой подход находит хороший спрос у покупателей.

Эту продукцию мы поставляем в крупные торговые сети Барнаула. Например, мы представлены в «Пяторочке», «Магните». Также наша продукция поставляется и в соседние регионы Сибири.

— Но одним квасом не ограничиваетесь?

— Конечно. У нас есть достаточно широкая линейка натуральных морсов из ягоды. Эта продукция тоже очень востребована и поставляется нами по тем же каналам, что и квас.

Кроме того, мы поставляем по торговым сетям разные виды домашних лимонадов.

— А если говорить не только о напитках , но и продуктах питания?

— Это направление мы тоже активно развиваем. Например, на нашем предприятии имеется отдел консервации, где мы производим квашеную и маринованную капусту, различные закуски, морковку по-корейски, папоротник, грибы.

С каждым годом мы осваиваем новые направления производства и постоянно расширяем товарную линейку, ориентируясь на запросы потребителей.

Кстати, если возвращаться к напиткам, то сейчас мы развиваем производство натуральных соков. Их мы поставляем в сеть «Светофор». С этим продуктом мы представлены, например, в Волгограде и Тюмени, ну и в Сибири, конечно.

— Ваша производственная база находится здесь , в Барнауле?

— Да. Но логистика выстроена таким образом, что мы без проблем возим продукты к соседям. Хотя и работаем и отгружаем все здесь.

— Экспорт за рубеж осваивать не планируете?

— В этом направлении пока работать не планируем. Дело в том, что наше конкурентное преимущество — это натуральность продукции. А это значит, что сроки годности у нее не очень большие. А поставки за границу все же требуют большего времени, чем по России.

— Каков штат вашего предприятия? Насколько сказывается сезонность на работе?

— У нас трудоустроено порядка 50 человек. Но, действительно, летом в работе задействовано гораздо больше людей. Сезонность — это наша специфика.

С другой стороны, мы работаем в пищевой промышленности и спрос на такую продукцию по понятным причинам существует постоянно. Кстати, 2020 год, несмотря на проблемы, которые коснулись всех, предприятие прожило неплохо.

По некоторым товарным позициям у нас фиксируется увеличение продаж. Поскольку лето было очень жарким, то квас продавался хорошо. Заметный рост продаж у нас наблюдается и по морсам. Это же витамины, а люди сейчас серьезно озаботились укреплением иммунитета и своего здоровья.

— Какие задачи вы ставите перед собой на ближайшую перспективу?

— На 2021 год наш основной план звучит так — покорить Урал. Мы очень хотим, чтобы наша продукция была серьезно представлена там. Речь о Екатеринбурге и Челябинске. С Тюменью мы уже активно работаем, теперь хотим «перешагнуть» через Уральские горы.

— Но и в восточном направлении вы тоже двигаетесь?

— Да, в этом году мы многое сделали для того, чтобы зайти со своей продукцией в Красноярск и Иркутск. Так что стараемся расширяться во всех направлениях. И, конечно, мы очень надеемся на то, что достигнем успехов в нашем деле.

Ведь успешная работа предприятий — это залог для улучшения жизни и для людей, работающих на производстве, и для нашего города в целом.

— Кстати , о городе. В прошлом году вы и ваше предприятие были признаны победителями городского конкурса «Лучший предприниматель Барнаула» в номинации «Молодежное предпринимательство». Какие впечатления от конкурса?

— С городской администрацией и профильным комитетом по развития предпринимательства мы сотрудничаем уже не первый год. Конечно, мне приятно, что на уровне города нашу работу замечают и высоко оценивают.

Это, в свою очередь, означает, что мы двигаемся в правильном направлении, и убеждает нас продолжать развиваться и расти.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».