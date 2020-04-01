Хозяин барнаульской «Галактики» Евгений Ракшин призвал к сознательности и пообещал льготы

Барнаульский предприниматель Евгений Ракшин, развивающий несколько крупных торговых центров в крае, сделал официальное заявление по поводу угрозы коронавируса. Своих арендаторов он призвал к сознательности.

Евгений Ракшин попросил владельцев магазинов, располагающихся в его торговых центрах, закрыться на время тотального карантина. Исключения могут составлять только те точки, которые прописаны в официальных документах.

В период самоизоляции могут работать магазины продуктов, зоотоваров и аптеки. Все остальные по возможности должны свернуть свою деятельность.

За время простоя арендная плата им начисляться не будет, следует из текста обращения.

«Рассчитываем на вашу поддержку и понимание. От нашей с вами сознательности и ответственности зависит жизнь и здоровье сотрудников и посетителей. Только вместе мы сможем справиться с создавшейся непростой ситуацией», — говорится в официальном письме.

Компания «Первый» управляет двумя торговыми центрами в Барнауле — «Галактика» и «Волна» — а также бийской «Ривьерой» и рубцовской «Радугой». Есть у Евгения Ракшина и крупные активы за пределами Алтайского края.