Храните ваши денежки. Куда вложиться, чтобы сохранить сбережения

3 марта инвесторы зашли в приложение своего брокера и увидели, что он поднял комиссию на покупку долларов, евро и фунтов до 30%.

Позже стало известно, что Банк России ввел комиссию не менее 30% на покупку физлицами на бирже долларов США, евро и британских фунтов, пишет «Российская газета».

Покупок наличной валюты в банках эта мера не касается. Сама по себе мера в экономическом смысле направлена на поддержку рубля. И выровнять конкуренцию между брокерами и банками.

Правительство в свою очередь поспешило предоставить гражданам альтернативную инвестицию — золото.

И, чтобы сделать вложения в него привлекательнее, Михаил Мишустин ранее предложил отменить налог на покупку благородного актива в 20%, сообщает «Коммерсантъ».

Власти уже ожидают, что после этого потенциальный спрос на драгметаллы со стороны граждан должен составить до 50 тонн в год, или 15% от производства. Если говорить про нынешние запасы золота, то его доля в международных резервах ЦБ сейчас составляет почти четверть. При этом Банк России не покупал драгметалл в свои резервы еще с апреля 2020 года, объясняя это турбулентностью рынка.

Мнение эксперта

«Два года ЦБ не участвовал на нашем рынке драгоценных металлов, хотя до этого он десятилетиями по 200 тонн скупал каждый год. И вот тут до выхода этих новостей об отмене НДС ЦБ вернулся на рынок драгметаллов и опять начал скупать, поэтому слитки-то могут и не достаться гражданам, вот в чем дело. У нас в год добывается около 300 тонн, чуть больше. Мы большая золотодобывающая держава. Но если НДС отменят, спрос вырастет в десятки раз. У нас есть пример перед глазами стран, которые отменили НДС на золото, и там был такой скачок. И я совершенно не уверен, что эти слитки просто до людей дойдут», — цитирует bfm.ru вице-президента инвестиционной компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский.

Что касается льгот на приобретение драгметаллов, то они коснутся только покупки золота в слитках: от одного грамма до одного килограмма. Вкладываться в золото эксперты советуют долгосрочно — с 2019 года его стоимость выросла почти на 30%.

Криптовалюта. СС0

Время нестабильности

Между тем во время экономической нестабильности драгметалл волатилен так же, как и валюта. Сбербанк сейчас продает один грамм золота в слитках за девять с половиной тысяч рублей, на 3 тысячи дороже, чем неделю назад.

Хранение и царапины

Кроме того, благородный металл неудобно хранить. За банковскую ячейку надо платить, а без нее велик риск поцарапать слиток. После чего он может потерять в цене половину своей стоимости.

Криптовалюта

С 23 февраля объем торгов биткоином, по данным исследовательской компании Arcane Research, вырос в два раза. Цифровая монета также кажется привлекательной с точки зрения вложений, потому что привязана к котировкам доллара.

Но и здесь не все так просто. Крупнейшая криптобиржа Binance на днях ограничила доступ к своей платформе россиянам, чьи карты были выпущены попавшими под санкции отечественными банками. Но позже представители площадки оговорились, что не будут замораживать все аккаунты граждан России, так как это противоречит принципам индустрии.

Между тем Евросоюз уже задумался о том, чтобы ввести санкции против конкретных российских криптоактивов, сообщает ТАСС. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сказал, что страна при помощи цифровых монет сможет снизить эффект от уже запущенных санкций.

Центробанк

Банк России. cbr.ru

ЦБ своего мнения о крипте после бомбардировки западными санкциями не изменили, заявив, что выступают за полный запрет на оборот и майнинг виртуальных денег. Видимо, идея с золотом для государства пока остается более рабочей.

Авто

Между тем для формирования финансовой подушки безопасности лучше максимально дифференцировать свои вложения, купив в том числе и реальное активы, например, автомобиль, пишут «Известия». Во всяком случае, так считают эксперты.

Кредиты

Эксперт «1Капиталь» Дмитрий Соломников заметил, что сейчас в первую очередь нужно сосредоточиться на погашении кредитов, а также целом пересмотреть расходную часть семейного бюджета. А накопления, по его мнению, стоит направить на запланированные покупки, так как «уже завтра все может значительно подняться в цене».

Мошенники

Между тем активизировались аферисты и предлагают переводить им сбережения для защиты от санкций.