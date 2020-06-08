Прорыв не случился. Алтайский край прописался в безнадежных аутсайдерах по зарплате

Алтайский край занимает унизительное четвертое место с конца в списке регионов России по размеру официальной заработной платы. Данные за январь-март 2020 года опубликовал Росстат. Средняя зарплата по России до наступления режимов ограничений составила 48 тыс. рублей. В апреле-мае этот показатель станет еще ниже.