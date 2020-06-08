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Экономика

Прорыв не случился. Алтайский край прописался в безнадежных аутсайдерах по зарплате

Алтайский край занимает унизительное четвертое место с конца в списке регионов России по размеру официальной заработной платы. Данные за январь-март 2020 года опубликовал Росстат. Средняя зарплата по России до наступления режимов ограничений составила 48 тыс. рублей. В апреле-мае этот показатель станет еще ниже.

Нищий.
Нищий.
Анна Зайкова.

В Алтайском крае в первом квартале 2020 года средняя зарплата составила 27,6 тыс. рублей. Меньше получают лишь жители Ивановской области (27 тыс. рублей), Дагестана (27,2 тыс.) Кабардино-Балкарии (27,5 тыс.), пишет «Россия сегодня».

Самые высокие зарплаты сохраняются в Ямало-Ненецком автономном округе (101 тыс. рублей), Москве (96 тыс. рублей) и в Магаданской области (89,5 тыс рублей).

Напомним, губернатор Виктор Томенко уже два года управляет Алтайским краем и борьба с бедностью была его главным лозунгом на выборах-2018.

В мае 2018 года, когда Томенко появился в крае, зарплата составляла в среднем 23 559 рублей по региону. К концу 2019 года она выросла до 27,8 тыс. рублей. То есть рост есть и, прежде всего, он происходит за счет бюджетников.

Буквально 4 июня Томенко распорядился выделить еще 1 млрд рублей на повышение зарплаты региональным бюджетникам.

Но пока эти цифры далеки от той прорывной планки, что установил сам Томенко в предвыборной программе «Энергия развития».

Напомним, он пообещал к 2024 году поднять зарплату в регионе до средних 40 тыс. рублей.

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