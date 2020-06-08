Прорыв не случился. Алтайский край прописался в безнадежных аутсайдерах по зарплате

В Алтайском крае в первом квартале 2020 года средняя зарплата составила 27,6 тыс. рублей. Меньше получают лишь жители Ивановской области (27 тыс. рублей), Дагестана (27,2 тыс.) Кабардино-Балкарии (27,5 тыс.), пишет «Россия сегодня».
Самые высокие зарплаты сохраняются в Ямало-Ненецком автономном округе (101 тыс. рублей), Москве (96 тыс. рублей) и в Магаданской области (89,5 тыс рублей).
Напомним, губернатор Виктор Томенко уже два года управляет Алтайским краем и борьба с бедностью была его главным лозунгом на выборах-2018.
В мае 2018 года, когда Томенко появился в крае, зарплата составляла в среднем 23 559 рублей по региону. К концу 2019 года она выросла до 27,8 тыс. рублей. То есть рост есть и, прежде всего, он происходит за счет бюджетников.
Буквально 4 июня Томенко распорядился выделить еще 1 млрд рублей на повышение зарплаты региональным бюджетникам.
Но пока эти цифры далеки от той прорывной планки, что установил сам Томенко в предвыборной программе «Энергия развития».
Напомним, он пообещал к 2024 году поднять зарплату в регионе до средних 40 тыс. рублей.