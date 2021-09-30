«Хуже только в войну было»: плюсы и минусы непростой уборочной кампании на Алтае

Минусы
Неблагоприятные погодные условия
Северную часть Алтайского края этой осенью в буквальном смысли заливает — в Баевском, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском районах дожди льют без передышки.
Директор «Панкрушихинского агропромснаба» Сергей Топчиев на милость природы не сдается и вопреки всему продолжает уборочную.
«Недавно за ночь у нас выпало 8−10 мм осадков. Сыро. Влажность пшеницы 27−30 процентов. Подождали до обеда и начали молотить — вариантов нет. Вы бы видели, что в полях творится — не проехать. Настоящее болото, дорог нет. Хуже только в войну было».
В настоящий момент в хозяйстве убирают пшеницу и сразу везут ее на сушку. В этом году «Панкрушихинский агропромснаб» как чувствовал, что могут быть проблемы, летом установил мощную шахтную зерносушилку «Мельинвест».
Благодаря ей уборочную кампанию «Агропромснаб» не замедляет — это плюс, но себестоимость у высушенного зерно становится выше — это безусловный минус.
Сергей Топчиев,
директор «Панкрушихинского агропромснаба»:
На днях выезжал в Новосибирскую область — пшеница у них стоит прекрасная, но убирать ее местные фермеры даже не начинали. Я подозреваю, что не хватает технических возможностей работать в такую влажную погоду. Мы к таким сложным условиям оказались подготовлены.
Еще в середине сентября министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев докладывал в Москву: темпы уборочной неплохие, помогает не отставать закупленная за последние годы техника, только в этом году предприятия приобрели ее на 11,5 млрд рублей.
«Сдерживающим фактором для уборочных работ в последние четыре дня стали осадки. При восстановлении погоды темпы будут восстановлены», — рассказывал тогда Чеботаев.
У природы, увы, пока другие планы.
По последним данным краевого минсельхоза, из-за погодных условий напряженная ситуация по уборке зерновых фиксируется в ряде территорий на северо-западе региона — это Бурлинский, Панкрушихинский, Крутихинский, Немецкий национальный районы и в ряд территорий центральной зоны.
В целом на 27 сентября зерновые и зернобобовые убраны с площади 2,9 млн гектаров. За неделю проливных дождей убранные площади под этими культурами увеличились всего на 11%.
Нехватка автотранспорта
В хозяйстве Евгения Долгова тоже продолжают воевать с непогодой. Фермер недоумевает: в эту уборочную ни одного килограмма сухого зерна с поля не было — все идет на сушку.
Но это, говорит Долгов, не единственная проблема. В пик уборочной в Алтайском крае резко возник дефицит автотранспорта. Нанять КАМАЗ для перевозки продукции оказалось просто невозможно.
Сами сельхозпроизводители называют эту проблему сезонной и связывают ее с резко возросшим объемом продаж зерна и его доставки. По их словам, сейчас напряженность уже спала, но осадок все равно остался.
Высокие затраты
Сельхозпредприятие «Майское» в Косихинском районе уборку завершило — зерно в складах, техника поставлена на хранение — можно выдохнуть. Урожай у «Майского» в этом году хороший, цены на него тоже радуют.
Вроде бы грех жаловаться, но проблема в одном: все, что будет заработано, уверен фермер, окажется не в кармане сельхозпроизводителей, а уйдет на сторону.
Дело в том, что с начала года затраты на все расходные материалы и комплектующие в сельском хозяйстве выросли в разы: например, удобрения на 200%, средства защиты растений — на 250%.
Сельхозтехника так и продолжает расти в цене и уже стала чуть ли не золотой. Александр Траутвейн рассказывает: хороший комбайн «Джон Дир» дешевле чем за 36 млн не купишь. «Можно взять отечественный за 16 млн рублей, но это тоже не слабая цена. Его же еще обслуживать надо», — объясняет он.
Плюсы
Хороший урожай
Несмотря на то, что практически все лето Алтайский край мучила засуха, нанести существенный урон урожаю зерна она не смогла. Минсельхоз региона сообщает: по данным на 27 сентября зерновые и зернобобовые убраны с площади 2,9 миллиона гектаров, что составляет 89% всех площадей.
Валовой сбор зерна на текущий момент — 4,7 млн тонн. В сравнении с результатами прошлого года на аналогичную площадь сбор оказался выше на 800 тыс. тонн.
«В хозяйствах завершается обмолот зернофуражных культур — ячмень и овес убраны почти со 100 процентов площадей. Яровая пшеница убрана почти с 90 процентов площадей», — отчитался на днях Александр Чеботаев.
Сами сельхозпроизводители отмечают: практически по всем зерновым и зернобобовым урожайность значительно выше прошлогоднего. Преподносит в этом сезоне сюрпризы горох — его сбор превосходит все ожидания. Та же история и по овсу.
А вот с гречихой серьезного увеличения не произошло. Минсельхоз сообщает, что с 50% всех площадей, отданных под эту культуру, собрано 290 тыс тонн зерна. Хотя могло быть куда больше. Однако период цветения нежной гречихи нынешним летом выпал на сильный зной.
Идеальная температура воздуха в этот момент должна быть +22- +24 градуса. А жара по всему региону стояла за +30. Вот и результат.
Стабильные цены
За последние две недели почти по всем сельхозкультурам отмечается рост. Влет в хозяйствах уходит горох, его цена за неделю с 17 по 24 сентября подскочила на 1 тыс рублей с тонны.
Дорожает гречиха — за тот же период плюс 1,3 тыс. рублей. Сейчас стратегическая и востребованная алтайская культура уже стоит по 44−45 тыс. рублей за тонну. Больше дают только за масличный лен (58 тыс. рублей за тонну) и рапс (48,7 тыс. рублей) — здесь интерес подстегивают экспортеры.
Сами производители отмечают, что спрос на весь уже собранный урожай стабильный, что не может их не радовать: активно закупаются зернотрейдеры, которые ориентируются на высокие цены мировых рынков.
В приграничных территориях «подгребает» все что может Казахстан, вновь в нынешнем сезоне пострадавший от засухи и не добравший урожай. Местным переработчикам ничего не остается, как стараться удержаться в этой гонке.