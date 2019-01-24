«Хватит болтать». Дмитрий Медведев раскритиковал «Роскосмос»

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу развития «Роскосмоса» и посоветовал госкорпорации «заканчивать с прожектерством в ракетно-космической отрасли», потому что «это бросается в глаза», пишет РИА Новости .

«Хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году, надо работать, меньше говорить и больше делать», — подчеркнул глава правительства.

Он сообщил, что в ближайшие три года на развитие ракетно-космической отрасли отрасли запланировано бюджетное финансирование, превышающее 515 миллиардов рублей. Медведев поручил эффективно использовать эти деньги, чтобы «нарастить орбитальные возможности», создать носитель сверхтяжелого класса и выполнить программу пилотируемых полетов.

Глава правительства сообщил, что в прошлом году «Роскосмос» не смог освоить все выделенные средства. «Это, понятно, имеет и объективные причины, но в любом случае это недозагруженные предприятия и не выполненные научные работы. Как результат, одна из конкурентных сфер в этом смысле развивается медленнее, чем нам нужно», — сказал премьер-министр.

Также в ходе совещания глава кабмина отметил, что «Роскосмос» запросил допфинансирование на строительство космодрома Восточный. «Реально построено, если считать в штуках, хотя, так считать не очень правильно, то построено четверть запланированных объектов, только 5 из 19», — сказал премьер и заявил, что такая скорость строительства неприемлема.

Премьер призвал не забывать, что развитие ракетно-космической отрасли имеет стратегическое значение и связано с обороноспособностью, национальной безопасностью и развитием новых технологий. «Ракетно-космическая отрасль может в сегодняшних условиях и должна быть коммерчески успешной. Мы пока от этого достаточно далеки», — считает Медведев.