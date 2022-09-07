И Bosch с ним. Алтайский завод резко увеличил производство из-за санкций немецкого гиганта

Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) с начала 2022 года увеличил объемы выпуска продукции в 1,6 раза. Так предприятие пытается закрыть освободившуюся нишу после ухода из России концерна Bosch, но финансовые возможности пока его ограничивают.

Как сообщил 6 сентября в ходе онлайн конференции министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка, после того, как страну покинула немецкая компания, потребность в топливных системах АЗПИ со стороны автопроизводителей России и Белоруссии возросла в восемь раз.

Для закрытия этой потребности алтайское предприятие активно увеличивает объемы производства, расширяя кооперационные связи с другими заводами, и наращивая собственные производственные мощности.

«Благодаря активной работе предприятия по развитию производства, с начала 2022 года объемы выпуска продукции возросли в 1,6 раза. Продукция поставляется на крупные российские конвейеры „КамАЗ“, „Автодизель“ „Ярославский моторный завод“ и другие, а также в Республику Беларусь на „Минский моторный завод“», — прокомментировал ситуацию Вячеслав Химочка.

Чем помогает государство

В декабре 2021 года «АЗПИ» получило льготные средства на приобретение оборудования в размере 150 млн рублей из Фонда развития Алтайского края. Процентная ставка по займу — 1% годовых. За счет этих средств предприятие приобрело 15 единиц оборудования и увеличило свои производственные мощности.

Совместно с правительством Алтайского края завод прорабатывает другие варианты привлечения средств для увеличения станочного парка. В частности, рассматриваются варианты получения поддержки федерального Фонда развития промышленности.

Ранее исполнительный директор Союза промышленников Алтая Виктор Мещеряков рассказывал altapress.ru, что АЗПИ может понадобиться около 6 млрд рублей, чтобы увеличить производство до нужного уровня.