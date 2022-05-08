8 мая
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Экономика

«И это только начало». Сенатор Алексей Пушков заявил о перестройке мировой финансовой системы

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил о том, что мировая финансовая система будет постепенно меняться. В процессе перестройки Россия станет главным действующим лицом. Своей точкой зрения политик поделился в своем Telegram-канале.

Алексей Пушков.
Алексей Пушков.
Скриншот видео youtube.com

«Мировая финансовая система начинает медленно перестраиваться. Главные действующие лица этой перестройки — Россия, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Турция. И это только начало», — написал Алексей Пушков.

Здесь же сенатор напомнил, что даже Международный валютный фонд (МВФ) отмечает шаткость позиции доллара как ведущей мировой волюты.

Совет Федерации.
Совет Федерации.
Антон Федотов (altairegion22).

«Не обрушили, а поколебали. Но это же только начало», — заключил член Совфеда.

К слову, на днях сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал «Прайму», что укрепление рубля к доллару и евро приводит к снижению цен на ряд товаров.

Ранее главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич рассказал о том, что в скором времени укрепление рубля может прекратиться.

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