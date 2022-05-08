«И это только начало». Сенатор Алексей Пушков заявил о перестройке мировой финансовой системы

«Мировая финансовая система начинает медленно перестраиваться. Главные действующие лица этой перестройки — Россия, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Турция. И это только начало», — написал Алексей Пушков.
Здесь же сенатор напомнил, что даже Международный валютный фонд (МВФ) отмечает шаткость позиции доллара как ведущей мировой волюты.
«Не обрушили, а поколебали. Но это же только начало», — заключил член Совфеда.
К слову, на днях сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал «Прайму», что укрепление рубля к доллару и евро приводит к снижению цен на ряд товаров.
Ранее главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич рассказал о том, что в скором времени укрепление рубля может прекратиться.