Экономист рассказал про дешевеющие вслед за долларом товары

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал « Прайму », что укрепление рубля к доллару и евро приводит к снижению цен.

Переславский отметил, что из-за ухода с российского рынка некоторых зарубежных компаний в ряде отраслей заметен дефицит товаров.

«Первый момент: дорожают те товары, которые либо больше не завозятся, либо производители остановили работу своих предприятий. Второй — цены могут начать серьезно меняться, когда будет отлажен механизм параллельного импорта, причем меняться в сторону потребителя. Да, они не будут такими же, как в январе, но дисконт к текущим ценам все равно может составить до 30%", — пояснил он.

Дефицит напрямую отражается на стоимости, например, автозапчастей, строительной техники, отделочных материалов, лекарств, комплектующих для компьютеров, сетевого оборудования.

«Таких позиций достаточно много, и в результате они создают ощущение того, что цены как были задраны, так вниз и не пошли, что на самом деле не так», — подчеркнул экономист.

Для примера он указал на стоимость последней версии iPhone, который недавно продавали за 200 тыс. рублей, а после цена упала до 160 тыс. рублей.

Переславский отметил, что на ряд товаров цены становятся выгоднее для покупателя при укреплении рубля.

Ранее главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич рассказал, что в очень скором времени укрепление рубля может прекратиться.