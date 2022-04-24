Аналитик рассказал, когда рубль прекратит укрепляться

Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич рассказал « Прайму », что в очень скором времени укрепление рубля может прекратиться.

Зварич отметил, что причиной сильного укрепления рубля в последнее время стали резкий рост предложения долларов и евро на рынке, которое может сократиться.

«Экспортеры в рамках подготовки к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 апреля, предъявляли дополнительный спрос на рублевую ликвидность, которая в понедельник пойдет на выплату налогов, в частности НДПИ», — пояснил он.

Спрос на валюту на фоне падения импорта из-за проблем с логистикой невысокий, что приводит к падению котировок доллара и евро к рублю.

Однако уже на следующей неделе ситуация может измениться — поддержка рубля со стороны экспортеров ослабеет, поскольку пик налоговых выплат пройден, а смягчение валютного регулирования продолжается.

Ранее экономист Максим Петроневич рассказал, почему укрепление рубля пришлось остановить.