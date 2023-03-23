И-го-го. Зачем на Алтай через всю страну повезут лошадей с Московского ипподрома

Как стало известно altapress.ru, произойти это может в ближайшие два-три месяца. Доставлять лошадей будут специальным автотранспортом. Обходится такая поездка через всю страну в пределах 45−55 тыс. рублей за каждую голову.
Для размещения новых постояльцев свободные помещения на ипподроме в Барнауле имеются. Стоимость конеместа будет включать коммунальные платежи и плату за подготовку и содержание дорожек, на которых лошади будут испытываться.
Что произошло в Москве
О том, что Московский ипподром будут закрывать на масштабную реконструкцию стало известно еще в августе прошлого года.
Тогда сообщалось: отремонтировать планируется дорожки и денники, отреставрировать исторический корпус и возвести вип-трибуны. Проект на тот момент еще не был утвержден, то его приблизительная стоимость оценивалась в 12 млрд рублей.
Бега лошадей остановят в Москве только на полтора года. На это время скакунов готовы принять ипподромы в Раменском, Тамбове, Ульяновске, Саратове, Воронеже, а также в Сибири и на Урале.
Сами наездники от этого оказались не в восторге.
«Говорят, места много на Барнаульском ипподроме. Конечно, много — оттуда все уехали в Новосибирск из-за невыносимых условий. Предложили Ульяновск, только там дорожек толком нет, конюшни рушатся», — пожаловался «Коммерсанту» мастер-наездник международного класса Александр Несяев.
По словам Александра Демина, такие высказывания наездников не корректны и связаны с тем, что им просто не хочется уезжать из столицы.
«Сейчас этим резонансным вопросом вплотную занимается Минсельхоз России. Могу сказать, что условия содержания в Барнауле не хуже, чем в остальных городах. В свою работу мы, как и другие, вкладываем всю душу», — сообщил Демин.
Чем известен ипподром в Барнауле
Благодаря купцам-коннозаводчикам в первом десятилетии прошлого века создали сеть ипподромов по всей Сибири —Омский, Красноярский, Иркутский, Минусинский, Бийский. В 1914 году — Барнаульский. На нем испытывали лучших рысаков Алтая.
Указ о строительстве нового ипподрома для испытания лошадей колхозных ферм и конных заводов вышел 29 июня 1931 года. Построить его планировали не позднее 1939 года. На это было предусмотрено 200 тыс. рублей. Но работы были приостановлены из-за начала войны.
27 апреля 1961 года было решено перенести ипподром в район Солнечной поляны. На месте старого ипподрома осталось только название улицы — Ипподромная.
Первые 20 жеребцов на сумму 45,4 тыс. рублей для нового ипподрома были приобретены в 1964 году.
В 1986 году орловский рысак по кличке Иппик стал самой быстрой лошадью своей породы на земле. На Барнаульском ипподроме он выбежал 1600 метров из 2 минут. Его рекорд — 1.59.7 минуты.