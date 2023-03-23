И-го-го. Зачем на Алтай через всю страну повезут лошадей с Московского ипподрома

Около 80 лошадей, содержащихся в Москве, доставят в Барнаул и Белокуриху после того, как центральный ипподром столицы будет полностью закрыт на реконструкцию. Об этом на прошлой неделе на встрече «Мужского клуба» рассказал известный конезаводчик Александр Демин.

Как стало известно altapress.ru, произойти это может в ближайшие два-три месяца. Доставлять лошадей будут специальным автотранспортом. Обходится такая поездка через всю страну в пределах 45−55 тыс. рублей за каждую голову.

Для размещения новых постояльцев свободные помещения на ипподроме в Барнауле имеются. Стоимость конеместа будет включать коммунальные платежи и плату за подготовку и содержание дорожек, на которых лошади будут испытываться.

Что произошло в Москве

О том, что Московский ипподром будут закрывать на масштабную реконструкцию стало известно еще в августе прошлого года.

Тогда сообщалось: отремонтировать планируется дорожки и денники, отреставрировать исторический корпус и возвести вип-трибуны. Проект на тот момент еще не был утвержден, то его приблизительная стоимость оценивалась в 12 млрд рублей.

Бега лошадей остановят в Москве только на полтора года. На это время скакунов готовы принять ипподромы в Раменском, Тамбове, Ульяновске, Саратове, Воронеже, а также в Сибири и на Урале.

Лошади СС0

Сами наездники от этого оказались не в восторге.

«Говорят, места много на Барнаульском ипподроме. Конечно, много — оттуда все уехали в Новосибирск из-за невыносимых условий. Предложили Ульяновск, только там дорожек толком нет, конюшни рушатся», — пожаловался «Коммерсанту» мастер-наездник международного класса Александр Несяев.

По словам Александра Демина, такие высказывания наездников не корректны и связаны с тем, что им просто не хочется уезжать из столицы.

«Сейчас этим резонансным вопросом вплотную занимается Минсельхоз России. Могу сказать, что условия содержания в Барнауле не хуже, чем в остальных городах. В свою работу мы, как и другие, вкладываем всю душу», — сообщил Демин.

Встреча «Мужского клуба». 16 марта 2023 года. Дмитрий Лямзин

Чем известен ипподром в Барнауле

Благодаря купцам-коннозаводчикам в первом десятилетии прошлого века создали сеть ипподромов по всей Сибири —Омский, Красноярский, Иркутский, Минусинский, Бийский. В 1914 году — Барнаульский. На нем испытывали лучших рысаков Алтая.

Указ о строительстве нового ипподрома для испытания лошадей колхозных ферм и конных заводов вышел 29 июня 1931 года. Построить его планировали не позднее 1939 года. На это было предусмотрено 200 тыс. рублей. Но работы были приостановлены из-за начала войны.

27 апреля 1961 года было решено перенести ипподром в район Солнечной поляны. На месте старого ипподрома осталось только название улицы — Ипподромная.

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Первые 20 жеребцов на сумму 45,4 тыс. рублей для нового ипподрома были приобретены в 1964 году.

В 1986 году орловский рысак по кличке Иппик стал самой быстрой лошадью своей породы на земле. На Барнаульском ипподроме он выбежал 1600 метров из 2 минут. Его рекорд — 1.59.7 минуты.