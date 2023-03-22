Детская мечта, конный бизнес и путешествия
Александр Демин, депутат АКЗС, руководитель крупного сельхозпредприятия в Алтайском районе, о коневодстве говорит просто: «Это болезнь».
Этим направлением его хозяйство начало заниматься в далеком 2009 году, а в прошлом получило статус племенного конного завода. Сейчас у Демина содержатся лошади орловской породы, той, что когда-то вывел в Российской империи граф Орлов.
Были времена, когда она была практически полностью потеряна — в перестроечное время кобыл в стране насчитывалось всего 700 голов, что было близко к уничтожению.
У самого предпринимателя 67 голов жеребцов-производителей и 30 маток. На ипподромах испытываются 16 лошадей, некоторые показывают впечатляющие результаты.
Но лошади — это не только «болезнь», но и бизнес. В 2022 году «Агро-Стандарт» провел аукцион, где выставил своих лошадей, в общей сложности 24 лота. Средняя цена оказалась на уровне 500 тыс. рублей, максимальная — 1,5 млн.
«Мы это делаем, чтобы коневодство, как безнадежно убыточное дело, все же имело экономический смысл», — пояснил Демин.
Алексей Жуй, директор сельхозпредприятия «Бочкари-Агро» — тоже увлеченный коневод. Он честно признается: не было бы лошадей, давно бы уже бросил сельское хозяйство. «Приезжаю после тяжелого дня на конеферму, и на душе становится легче», — рассказал он.
Любовь к лошадям у бизнесмена с детства — у отца, бригадира колхоза, был шикарный вороной жеребец Скворец, который врезался Жую в память на всю жизнь. Первого «орловца», еще будучи директором колхоза, он купил в Петропавловском районе за большие деньги. Дело было рискованное — за каждый рубль приходилось держать ответ.
Но все сложилось нормально, и сейчас в «Бочкари-Агро» больше 100 голов лошадей. Планы по развитию коневодческого направления у хозяйства есть. В селе, например, уже продвигают иппотерапию, а еще устраивают конные прогулки для туристов, которых в село приезжает все больше и больше.
О своих конных путешествиях рассказал Федор Елфимов, генеральный директор санатория «Россия». Чистокровных орловских рысаков у него нет, но зато есть крепкие выносливые лошадки, способные передвигаться по лесам и горам.
Федор Елфимов — заядлый конный путешественник. На лошадях вместе с друзьями он уезжает от заимки «Лесная сказка» на бескрайние просторы вокруг Белокурихи. Для таких походов у него есть все необходимое, например, коллекция седел ручной работы, которую он привез показать на «Мужской клуб».
Собственную лошадь привез в «Золотую подкову» и Александр Демин. Шикарный орловский жеребец сразил всех.
Электромобили, поездки и счета за свет
Не менее интересной на этот раз стала экспозиция электромобилей Tesla. В Алтайском крае «тесловодов» немного — менее 10. Один из них — предприниматель Александр Кудрявцев. Ретивого железного «коня» он приобрел в прошлом году. Автомобиль реально быстрый — разгоняется до 100 км за пять секунд.
За время эксплуатации у Александра он не ломался. Много тюнинга на Tesla можно найти даже на «Алиэкспресс».
Александр не скрывает: Tesla — автомобиль для передвижения преимущественно по городу. Станций для зарядки по Алтайскому краю немного, поэтому выезжать далеко возможности нет. Самой дальней точкой для бизнесмена был Манжерок. Там «тесловод» подзарядил машину и смог вернуться обратно.
Дома своего «коня» Александр заряжает от простой бытовой розетки. Счета за электричество не такие уж заоблачные — в месяц выходит около 4−5 тыс. рублей.
Иван Лужаев, собственик медицинского центра «Территория здоровья», тоже владелец электромобиля. Свой электро Jaguar он купил в Санкт-Петербурге и тут же поехал на нем в Москву.
Не обошлось без сюрпризов — в какой-то момент автомобиль с определенным запасом хода решил полностью разрядиться. Благо до ближайшей станции оставалось не так много.
По словам Ивана Лужаева, Jaguar на гарантии, поэтому с обслуживанием «электроконя» проблем нет. В Барнауле есть еще четыре-пять подобных машин, например, у известного спортсмена Сергея Шубенкова.
Константин Денисенко, директор завода «Зиас машинери», тоже рассчитывает стать «электроводом». Бизнесмен сделал аванс на покупку кибертрака Tesla, но когда придет автомобиль, он сам не знает.
Зато в скором времени в Барнаул по его заказу должны прийти электромобили Huawei. Константин Денисенко пообещал устроить специальный тест-драйв для участников «Мужского клуба».
Что еще обсуждали
Предприниматель Дмитрий Багинский коней не держит, электромобили не водит, зато прекрасно управляется с велосипедом и проводит в Барнауле крутой веломарафон «Пульс».
В феврале он стал одним из участников круглого стола ИД «Алтапресс», посвященного здоровому образу жизни. И теперь вместе с единомышленниками разрабатывает «дорожную карту» по развитию массового спорта. Цель ее одна — сделать спортивные объекты доступнее, а сам массовый спорт реально массовым.
Всем собравшимся Дмитрий предложил выдвигать свои идеи и участвовать разработке документа.
Опрос
Учитывая, что нынешний «Мужской клуб» был посвящен разным вариантам передвижения — от коней до электромобилей, у наших гостей мы решили спросить:
— А вам какой вид транспорта больше по душе?
Иван Канаев,
заместитель директора компании «Техно-Профи»:
Ежедневную потребность в передвижении закрывает легковой автомобиль. Душа же лежит к двухколесному виду транспорта. У меня есть мотоцикл и велосипед, которые дают мне непревзойденное чувство свободы. Мотоцикл Suzuki для комфортных неспешных прогулок. Два года назад я приобрел и отреставрировал необычный велосипед — это ограниченная серия «Старт-Шоссе», выпущенная специально к Олимпиаде-80. По городу стараюсь кататься только на нем.
Ольга Сорокина,
директор аутсорсинговой компании 1+1:
Я восхищаюсь наездниками и мотоциклистами, но сама предпочитаю более традиционный вид транспорта — автомобиль. Марка не важна, главное, руль теплый и клиренс повыше, чтоб можно было по бездорожью передвигаться. В остальном, у меня довольно скромные предпочтения.