16 марта в интерьерах загородного клуба «Золотая подкова» прошла традиционная, девятая по счету, встреча «Мужского клуба». Видные предприниматели, общественники, руководители крупных компаний края собрались узким кругом, чтобы обсудить тему транспорта — от лошадей до электромобилей. «Фишка» в том, что на этот раз можно было не только послушать, но и многое увидеть вживую.

Детская мечта , конный бизнес и путешествия

Александр Демин, депутат АКЗС, руководитель крупного сельхозпредприятия в Алтайском районе, о коневодстве говорит просто: «Это болезнь».

Этим направлением его хозяйство начало заниматься в далеком 2009 году, а в прошлом получило статус племенного конного завода. Сейчас у Демина содержатся лошади орловской породы, той, что когда-то вывел в Российской империи граф Орлов.

Встреча «Мужского клуба». 16 марта 2023 года. Дмитрий Лямзин

Были времена, когда она была практически полностью потеряна — в перестроечное время кобыл в стране насчитывалось всего 700 голов, что было близко к уничтожению.

У самого предпринимателя 67 голов жеребцов-производителей и 30 маток. На ипподромах испытываются 16 лошадей, некоторые показывают впечатляющие результаты.

Встреча «Мужского клуба». 16 марта 2023 года. Дмитрий Лямзин

Но лошади — это не только «болезнь», но и бизнес. В 2022 году «Агро-Стандарт» провел аукцион, где выставил своих лошадей, в общей сложности 24 лота. Средняя цена оказалась на уровне 500 тыс. рублей, максимальная — 1,5 млн.

«Мы это делаем, чтобы коневодство, как безнадежно убыточное дело, все же имело экономический смысл», — пояснил Демин.

Алексей Жуй, директор сельхозпредприятия «Бочкари-Агро» — тоже увлеченный коневод. Он честно признается: не было бы лошадей, давно бы уже бросил сельское хозяйство. «Приезжаю после тяжелого дня на конеферму, и на душе становится легче», — рассказал он.

Любовь к лошадям у бизнесмена с детства — у отца, бригадира колхоза, был шикарный вороной жеребец Скворец, который врезался Жую в память на всю жизнь. Первого «орловца», еще будучи директором колхоза, он купил в Петропавловском районе за большие деньги. Дело было рискованное — за каждый рубль приходилось держать ответ.

Но все сложилось нормально, и сейчас в «Бочкари-Агро» больше 100 голов лошадей. Планы по развитию коневодческого направления у хозяйства есть. В селе, например, уже продвигают иппотерапию, а еще устраивают конные прогулки для туристов, которых в село приезжает все больше и больше.

О своих конных путешествиях рассказал Федор Елфимов, генеральный директор санатория «Россия». Чистокровных орловских рысаков у него нет, но зато есть крепкие выносливые лошадки, способные передвигаться по лесам и горам.

Встреча «Мужского клуба». 16 марта 2023 года. Дмитрий Лямзин

Федор Елфимов — заядлый конный путешественник. На лошадях вместе с друзьями он уезжает от заимки «Лесная сказка» на бескрайние просторы вокруг Белокурихи. Для таких походов у него есть все необходимое, например, коллекция седел ручной работы, которую он привез показать на «Мужской клуб».

Собственную лошадь привез в «Золотую подкову» и Александр Демин. Шикарный орловский жеребец сразил всех.

Электромобили , поездки и счета за свет

Не менее интересной на этот раз стала экспозиция электромобилей Tesla. В Алтайском крае «тесловодов» немного — менее 10. Один из них — предприниматель Александр Кудрявцев. Ретивого железного «коня» он приобрел в прошлом году. Автомобиль реально быстрый — разгоняется до 100 км за пять секунд.

Встреча «Мужского клуба». 16 марта 2023 года. Дмитрий Лямзин

За время эксплуатации у Александра он не ломался. Много тюнинга на Tesla можно найти даже на «Алиэкспресс».

Александр не скрывает: Tesla — автомобиль для передвижения преимущественно по городу. Станций для зарядки по Алтайскому краю немного, поэтому выезжать далеко возможности нет. Самой дальней точкой для бизнесмена был Манжерок. Там «тесловод» подзарядил машину и смог вернуться обратно.

Дома своего «коня» Александр заряжает от простой бытовой розетки. Счета за электричество не такие уж заоблачные — в месяц выходит около 4−5 тыс. рублей.

Встреча «Мужского клуба». 16 марта 2023 года. Дмитрий Лямзин Встреча «Мужского клуба». 16 марта 2023 года. Дмитрий Лямзин Встреча «Мужского клуба». 16 марта 2023 года. Дмитрий Лямзин

Иван Лужаев, собственик медицинского центра «Территория здоровья», тоже владелец электромобиля. Свой электро Jaguar он купил в Санкт-Петербурге и тут же поехал на нем в Москву.

Не обошлось без сюрпризов — в какой-то момент автомобиль с определенным запасом хода решил полностью разрядиться. Благо до ближайшей станции оставалось не так много.

По словам Ивана Лужаева, Jaguar на гарантии, поэтому с обслуживанием «электроконя» проблем нет. В Барнауле есть еще четыре-пять подобных машин, например, у известного спортсмена Сергея Шубенкова.

Встреча «Мужского клуба». 16 марта 2023 года. Дмитрий Лямзин

Константин Денисенко, директор завода «Зиас машинери», тоже рассчитывает стать «электроводом». Бизнесмен сделал аванс на покупку кибертрака Tesla, но когда придет автомобиль, он сам не знает.

Зато в скором времени в Барнаул по его заказу должны прийти электромобили Huawei. Константин Денисенко пообещал устроить специальный тест-драйв для участников «Мужского клуба».

Что еще обсуждали

Предприниматель Дмитрий Багинский коней не держит, электромобили не водит, зато прекрасно управляется с велосипедом и проводит в Барнауле крутой веломарафон «Пульс».

Встреча «Мужского клуба». 16 марта 2023 года. Дмитрий Лямзин

В феврале он стал одним из участников круглого стола ИД «Алтапресс», посвященного здоровому образу жизни. И теперь вместе с единомышленниками разрабатывает «дорожную карту» по развитию массового спорта. Цель ее одна — сделать спортивные объекты доступнее, а сам массовый спорт реально массовым.

Всем собравшимся Дмитрий предложил выдвигать свои идеи и участвовать разработке документа.

Опрос

Учитывая, что нынешний «Мужской клуб» был посвящен разным вариантам передвижения — от коней до электромобилей, у наших гостей мы решили спросить:

— А вам какой вид транспорта больше по душе?

Иван Канаев. Анна Зайкова

Иван Канаев,

заместитель директора компании «Техно-Профи»:

Ежедневную потребность в передвижении закрывает легковой автомобиль. Душа же лежит к двухколесному виду транспорта. У меня есть мотоцикл и велосипед, которые дают мне непревзойденное чувство свободы. Мотоцикл Suzuki для комфортных неспешных прогулок. Два года назад я приобрел и отреставрировал необычный велосипед — это ограниченная серия «Старт-Шоссе», выпущенная специально к Олимпиаде-80. По городу стараюсь кататься только на нем.

Ольга Сорокина. Дмитрий Лямзин

Ольга Сорокина,

директор аутсорсинговой компании 1+1:

Я восхищаюсь наездниками и мотоциклистами, но сама предпочитаю более традиционный вид транспорта — автомобиль. Марка не важна, главное, руль теплый и клиренс повыше, чтоб можно было по бездорожью передвигаться. В остальном, у меня довольно скромные предпочтения.