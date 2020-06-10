И на Марсе будут яблони цвести. Депутат АКЗС прокомментировал предстоящую продажу краевого «цветочного» предприятия

Предстоящую продажу акций агрофирмы «Цветы Алтая», принадлежащих Алтайскому краю, прокомментировал 9 июня председатель комитета АКЗС по экономической политике и известный барнаульский бизнесмен Альберт Лунев. Ранее СМИ сообщали, что инвестиции в модернизацию агрофирмы власти оценивают в 80 млн рублей. И депутат, отвечая на вопрос altapress.ru, высказал соображения, на что могут быть направлены такие деньги.

Ищем цветочного инвестора

Губернатор края Виктор Томенко еще в апреле включил продажу 100% акций агрофирмы «Цветы Алтая» в план приватизации на 2020 год, подписав постановление № 171.

Сегодня акции принадлежат Алтайскому краю в лице Алтайкрайимущества. Однако чиновники рассчитывают, что предприятие заинтересует частного инвестора.

Оно, как считают власти, нуждается в модернизации. Объем инвестиций в минсельхозе края оценивают в 80 млн рублей, стало известно интернет-ресурсу «Толк», При этом регион как собственник вкладываться в предприятие из бюджета не готов.

Ярмарка рассады и саженцев. Анна Зайкова

Прибыль падает , а кредит на дают

Агрофирма «Цветы Алтая» выращивает около 40 сортов яблонь, 15 — смородины, 10 — вишни, груши, малины и садовой земляники и многое другое — это богатейший сортовой потенциал сибирской селекции.

Однако неиссякаемый интерес россиян к садоводству пока не позволил сделать экономику госкомпании высокоприбыльной, чтобы инвестировать в развитие из собственных источников. За последний год ее финансовое положение, наоборот, ухудшилось.

Так, по данным бухгалтерской отчетности предприятия, его чистая прибыль уменьшилась с 2,38 млн рублей в 2018 году до 1,47 млн рублей в 2019-м.

При этом компания не может взять кредит на развитие — у нее недостаточно имущества для обеспечения. И, вероятно, ценность этого имущества для банка не велика: большая часть ее недвижимых объектов построена в 1970—1980-х годах, следует из информации, опубликованной Алтайкрайимуществом в 2016 году.

Продажа саженцев. rshn-alt.ru

И на Марсе будут яблони цвести

Между тем, корреспондентов Altapress.ru заинтересовал вопрос, на какие цели можно направить 80 млн рублей — его мы и задали Альберту Луневу: «Не много ли на грядки»?

Депутат поделился своими соображениями на этот счет (выступая, вероятно, не только как глава экономического комитета заксобрания, но и как бизнесмен — гендиректор «Сибирской производственно-торговой компании», в которую входит группа успешных фирм).

У предприятия очень много старых садов. Современная техника для раскорчевки сегодня стоит около 25−40 млн рублей. В России такая техника не производится. Это уже почти половина объявленной суммы инвестиций. Для того, чтобы сделать современные сады, их необходимо орошать. Предположу, что для существующих садов это еще около 10 млн рублей, — сказал депутат.

Альберт Лунев. Олег Богданов , altapress.ru

Чтобы увеличить площадь сада, рассуждал Лунев, нужно выращивать саженцы — соответственно, нужны теплицы зеленого черенкования. Такие же теплицы нужны для выращивания саженцев на продажу.

Ну и можно выходить с саженцами на международный уровень, как это делает НИИ садоводства Сибири имени Лисавенко — а это потребует колоссальных средств, считает депутат.

Уборка облепихи. Анна Зайкова

Товарооборот надо увеличить в 4−5 раз

Для отопления теплиц нужно подвести газ, а для заморозки ягод (чтобы продать их подороже) необходимо строительство холодильных камер, рассаду далее Лунев.

Чтобы вывести предприятие на уровень рентабельности, инвестору предстоит увеличить товарооборот минимум в 2 раза. А если инвестор захочет вернуть эти 80 млн, товарооборот нужно увеличить в 4−5 раз. Это только некоторые направления развития, которые можно предположить.

В общем, как заключил депутат, «нет предела совершенству» и «мы не знаем, в каком направлении инвестор захочет развивать ОАО «Агрофирма «Цветы Алтая».

Ярмарка рассады и саженцев. Анна Зайкова

Не новость для рынка

Продажа акций «Цветов Алтая» — вообще говоря, не новость для рынка. В 2016 году, еще при губернаторе Александре Карлине, их дважды пытались пристроить частному инвестору.

Стоимость пакета в 100% тогда оценили в 59,2 млн рублей. Но оба аукциона не состоялись — не поступило ни одной заявки.

Не заинтересовал инвестора и такой ценный актив как земля. По словам Альберта Лунева, в «Цветах Алтая» около 650 гектаров, из них около 400 гектаров пригодны для садоводства и растениеводства.

Согласно справке о предприятии, подготовленной в 2016 году, участок площадью 670 гектаров предприятие арендовало на 49 лет, еще 7,2 гектара принадлежит ему на праве собственности.

Теперь акции должны снова оценить. Конкурс на проведение оценки рыночной стоимости акций, судя по информации портала zakupki.gov.ru пока не объявлен.

Аукцион. Торги. pixabay.com

Что такое агрофирма «Цветы Алтая»?

«Агрофирма «Цветы Алтая» Алтайского края ведет свою историю с 1958 года, когда был создан Барнаульский плодопитомник (совхоз «Цветы Алтая»).

Эмитировано 8055 акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. У предприятия несколько теплиц разной площади, оросительная система, склады, ЛЭП. Подведен газопровод.

Фирма продает саженцы плодовых и лесодекоративных культур, а также овощную и цветочную рассаду и ягоду. По данным Альберта Лунева, в агрофирме работает около 40 человек.