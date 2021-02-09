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Экономика

Илон Маск разогнал не только Tesla, но и биткоин. Криптовалюта бьет все исторические рекорды

Биткоин третий раз за последние несколько часов бьет исторические рекорды. Его стоимость уже превышает 47 тыс. долларов. Об это со ссылкой на данные торгов, сообщает РИА-Новости.

Деньги. Доллары, биткоины.
Деньги. Доллары, биткоины.
СС0

Ранее на Bloomberg была опубликована новость о том, что стоимость биткойна выросла до 44,7 тыс. долларов. Это произошло после того, как Tesla объявила о том, что компания вложила 1,5 млрд долларов в криптовалюту и планирует принимать ее в качестве оплаты за покупки.

Forbes рассказал, что цена биткоина впервые за пару дней выросла до рекордного уровня буквально за несколько часов. Перед этим компания Илона Маска в раскрытии фирмы для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) рассказала, что купила биткоины огромную сумму.

Темпы роста цифровых валют на фоне Биткоина.
Темпы роста цифровых валют на фоне Биткоина.
СС0.

Компания пояснила, что планирует не только принимать биткоины в качестве оплаты за продукцию, но и инвестировать часть средств, которые не требуются для поддержания уровня ликвидности, в цифровые активы, золото, обеспеченные золотом ETF и другие инструменты.

Forbes также сообщает, что Маск и не в первый раз разгоняет цену биткоина. В конце января основатель Tesla добавил хештег #bitcoin в описание своей страницы в Twitter. Это подстегнуло рост цены криптовалюты, за день она прибавляла примерно 19% к цене закрытия.

«Судя по всему, Маск смотрит на криптовалюты как еще на один инструмент увеличения ценности акций Tesla. Может быть, Маск захотел добавить к собственной стратегии и такой элемент: будет расти биткоин — будут расти акции Tesla — будут расти бонусы Маска», — предположил в комментарии для Forbes Владимир Сметанин, генеральный директор швейцарской компании Newcent.

Сегодня же ситуация на торгах показывает, что биткоин продолжит бить все исторические рекорды. На крупнейшей бирже Binance криптовалюта растет в цене на 22,1%.

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