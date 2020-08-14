Илон Маск упрекнул конкурентов в растрате средств налогоплательщиков и одноразовости кораблей

Владелец компании SpaceX Илон Маск упрекнул своего конкурента United Launch Alliance. Он заявил, что их ракеты нельзя использовать повторно, а это пустая трата средств налогоплательщиков, пишет РИА Новости.

«Их ракеты не многоразовые, со временем станет очевидно, что ULA — совершенная растрата средств налогоплательщиков», — написал Маск в своем Twitter.

Так глава SpaceX отреагировал на аналитическую статью о получении компаниями SpaceX и ULA контрактов на военные запуски

Дело в том, что на прошлой неделе Пентагон объявил о заключении контрактов на запуск военных спутников в предстоящие пять лет. Договор подписан с компаниями SpaceX и ULA. При этом последняя получила 60% заказов. На долю SpaceX пришлось 40%.

В ответ на слова Маска глава ULA Тори Бруно лишь опубликовал поздравления SpaceX в получении очередного военного контракта.

Напомним, после успеха корабля Falcon 9 от SpaceX в Роскосмосе заявили, что планируют создать ракету-носитель «Союз-СПГ» с многоразовой первой ступенью, которая превзойдет детище Маска по расчетному количеству пусков.