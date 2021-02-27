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Экономика

Илон Маск за один день обеднел на $14 млрд

Основатель и руководитель американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск потерял почти $14 млрд за сутки в связи с падением акций компании, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Илон Маск.
Илон Маск.
twitter.com/elonmusk/media

Акции Tesla рухнули 25 февраля на 8,6%, а состояние Маска уменьшилось на $13,6 млрд до $176 млрд, сообщает Lenta.ru.

Бизнесмен находится на втором месте среди богатейших людей мира после основателя Amazon Джеффа Безоса, капитал которого также сократился — на $5,55 млрд до $180 млрд.

Криптовалюта

Ранее Маск прокомментировал слухи о начатом расследовании Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) из-за его публикаций в Twitter, спровоцировавших рост криптовалюты Dogecoin. Миллиардер ответил одному из пользователей социальной сети, который высмеял SEC за то, что она занялась расследованием «мемов, написанных блогером о мемкоине».

Маск оценил комичность ситуации и пожелал, чтобы это было правдой, отмечает РБК.

Руководитель Tesla назвал биткоин — самую популярную и дорогую криптовалюту в мире — немного лучшим средством, чем наличные деньги.

По мнению Маска, «только дурак» не станет искать альтернативных способов инвестиций, в то время как наличные деньги становятся все менее привлекательными.

Чушь

«Когда у бумажной валюты отрицательная реальная доходность, только дурак не будет искать что-то еще. Биткоин — почти такая же чушь, как бумажные деньги. Ключевое слово — «почти», — указал миллиардер.

При этом он дал понять, что считает безрассудством инвестиции Tesla в биткоин: «Действия Tesla не отражают напрямую мое мнение. Иметь немного биткоинов, что является просто менее глупой формой ликвидности, чем наличные, достаточно безрассудно для компании из S&P 500 (один из ключевых фондовых индикаторов в США — ред.)».

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