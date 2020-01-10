«Им нужна не горячая вода, а деньги». Жители алтайского города атаковали энергетиков исками

Жители Рубцовска атаковали судебными исками управляющие компании города и поставщика тепла «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» (входит в состав «Сибирской генерирующей компании»). Одно из требований — подавать в дома горячую воду по санитарным нормам. Однако в СГК говорят, что это требует новых огромных инвестиций и считают, что истцам нужны не столько горячая вода, сколько деньги.

50 тыс. рублей в час

Управляющая компания «Светлова» судится с «дочкой» СГК — компанией «РубТЭК» — с 2017 года. Она требует подавать в свои дома горячую воду не ниже 60 градусов. И не выше 75.

Нужна управляющей компании не только вода. В одном из исков она просит от «РубТЭК» выплачивать по 500 тыс. рублей в неделю за неисполнение судебного решения. В другом, поданном уже в 2019 году, — по 50 тыс. рублей в час (!), следует из документа, опубликованного в картотеке суда.

И деньги она просит немалые. Если предположить, что суд удовлетворит требования УК и сочтет их соразмерными, только по первому иску «РубТЭК» заплатил бы за год 26 млн. рублей. А по второму — 438 млн.

Между тем, энергетики с иском управляющей компании не согласны. Почему?

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Негорячая горячая вода

«Сибирская генерирующая компания» инвестировала в переустройство теплоснабжения Рубцовска, стоявшего перед угрозой замерзания, 2,1 млрд рублей. Но, как оказалось, модернизации требует и система горячего водоснабжения — а затраты на это в концессионное соглашение, заключенное энергетиками с властью, не включили.

Вода из горячего крана у жителей города большую часть дня течет отнюдь не горячая — это факт. И чтобы её температура достигла нормы, жильцам многоквартирных домов (а их в городе 720) приходится долго её сливать.

Проблема в одном: отсутствуют циркуляционные линии, которые не давали бы воде застаиваться в трубопроводах во время слабого потребления (скажем, ночью) и, соответственно, остывать, объяснил на встрече с журналистами Игорь Лузанов, директор алтайского филиала СГК.

Игорь Лузанов , директор алтайского филиала СГК. Анна Зайкова.

Цена вопроса: еще 1 млрд рублей

В Рубцовске, по словам энергетика, по сути, только один центральный тепловой пункт — место, где нагревается вода для подачи потребителям. И находится он в той самой котельной — Южной тепловой станции. В качестве сравнения: в Барнауле таких ЦТП (их еще называют бойлерными) — более 450.

«Проблема усугубилась тем, что в городе массово устанавливали индивидуальные электроводонагреватели, отказываясь от централизованной подачи горячей воды. Из-за этого водоразбор в домах упал еще больше», — объяснил Лузанов.

И вот для того, чтобы это изменить, нужны большие вложения: по предварительным оценкам, около 1 млрд рублей. Но этих затрат концессионное соглашение с властями не предусматривало.

Южная тепловая станция ( ЮТС). Дмитрий Лямзин

Потребительский экстремизм

Тем временем рубцовчане начали массово подавать иски в суды к управляющим компаниям, третьим лицом в исках фигурирует «РубТЭК». В них они требуют от УК подавать горячую воду в дом по санитарным нормам и заплатить за моральный вред.

Иски жители города выигрывают. Вопрос, как поступать, если сама система сегодня не позволяет исполнить решение суда?

Управляющая компания «Светлова» пошла дальше всех: сама потребовала в арбитражном суде от «РубТЭК» подавать воду в дом в соответствии с нормативами, а в случае неисполнения — выплачивать многомиллионные суммы.

«Мы понимаем, что проблему решать надо. Но, к сожалению, тем, кто подает на нас в суд, не нужна горячая вода, им нужны от нас деньги — мы столкнулись с тем, что называется потребительским терроризмом или экстремизмом», — полагает Игорь Лузанов.

Кран. Вода. СС0

Качество выдать обязаны

Судебные разбирательства по самому первому иску УК «Светлова» продолжаются уже больше двух лет (а по другим искам приостановлены). И до финала еще не близко.

Две первых инстанции признали: да, горячую воду надо подавать в соответствии с нормами, но требования УК сегодня неисполнимые. В итоге управляющей компании в требованиях было отказано.

Однако в кассации эту конструкцию развернули иначе. Поставка горячей воды надлежащего качества, по нашим законам, — обязательное требование, и его исполнение, по закону, не зависит от наличия циркуляционных трубопроводов.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Теперь дело вновь рассматривает арбитраж Алтайского края, ближайшее заседание по делу назначено на 29 января.

Со своей стороны Игорь Лузанов говорит, что одна из задач СГК на 2020 год — «предметно понять, что с технической точки зрения надо сделать в системе горячего водоснабжения Рубцовска.

«Мы уже работаем с известным всероссийским институтом», — сказал энергетик.

Как новые инвестиции отразятся на тарифах на тепловую энергию и горячую воду в Рубцовске, пока, конечно, говорить рано.