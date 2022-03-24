Импорт алкоголя в Россию может снизиться на 40% в годовом выражении, заявил « Коммерсанту » директор по развитию алкогольной компании Ladoga Дмитрий Исаченков.

Объемы импорта могут упасть из-за осложнения политической ситуации, отметил Исаченков. Кроме того, на снижение могут повлиять изменение курса рубля и проблемы с логистикой.

Издание подчеркивает, что сложности с импортом алкоголя возникли еще до спецоперации на Украине, в начале 2022 года. Причина — скопление грузов на границе с Латвией, из-за которого выросли сроки доставки и тарифы.

Уточняется, что в конце февраля — начале марта, когда упал курс рубля, импортеры приостановили продажи на несколько дней. В итоге увеличилась стоимость алкоголя.

Также ряд глобальных компаний приостановили поставки напитков в РФ (в том числе в рамках санкций).