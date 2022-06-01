В марте, когда российскую экономику, словно цунами захлестнул очередной кризис, многие предрекали крах отечественному пивоваренному рынку. Объяснялось это тем, что сырье -преимущественно импортное, оборудование — тоже. Найти поставщиков предприятиям будет сложно, говорили эксперты. Как сейчас обстоят дела, и есть ли в сложившейся ситуации положительные моменты, об этом altapress.ru пообщался с исполнительным директором компании «Бочкари» Александром Бурениным.

«Недоверие можно и нужно искоренять»

— Александр Владимирович , в связи с последними геополитическими событиями вновь стала актуальной тема импортозамещения. На ваш взгляд , как этот процесс должен проходить?

Александр Буренин. Фото Ирины Пергаевой

— Считаю, что импортозамещение, в первую очередь, должно произойти в наших головах. К сожалению, еще в начале 90-х годов появилось представление о том, что товары, произведенные за границей, качественнее и вкуснее отечественных.

Мы, как потребители, активно продолжаем этот тренд, зачастую отдавая предпочтения иностранным товарам, голосуя за них рублем. Говоря про иностранные товары, в том числе имею в виду те, что произведены иностранными компаниями, работающими на территории нашей страны.

Мы же все видим, что эти компании делают сегодня — уходят, громко хлопая дверью, закрывают свои предприятия, сокращают персонал, оставляя всех тех, кто голосовал за них рублем, выбирая их продукты, перед пустой полкой.

По сути, до февраля покупатели не особо интересовались, какой продукт — российский или импортный — они покупали. И это не вина покупателя, это — бездействие нас, российских производителей, и органов власти.

Мы не проводим активных действий, направленных на популяризацию правильного, патриотичного выбора в сторону российских производителей, российских товаров. В наших регионах не культивируется приоритизация в сторону местных локальных производителей. Я вообще считаю, что это даже стыдно — отдавать предпочтения другим продуктам, нежели тем, что производятся в твоем селе, городе или крае.

Недоверие к нашим российским производителям и товарам можно и нужно искоренять. К слову, буквально на прошлой неделе к нам на завод приезжали столичные гости, которые оказались под впечатлением от производства и признались, что не верили в то, что предприятие в селе Алтайского края может быть настолько современным и технологичным, гарантирующим безопасность продукта и исключительный вкус.

Производство компании «Бочкари». Фото Ирины Пергаевой

— Я думаю , что потребителей сейчас интересует , как вы ищите новых поставщиков сырья , взамен тех , что оказались заложниками санкций. Ведь это тоже импортозамещение.

— Поиск новых поставщиков для нас — это достаточно длительный и сложный процесс, который начался не вчера. Основным тригером, много лет назад, переориентации на местное сырье — это волатильность курса валют, удорожание перевозки и т.д. Сейчас активность по импортозамещению в разы интенсивней, так как это связано с катастрофической ситуацией вокруг цепочек поставок и резким удорожанием абсолютного всего. Более того, некоторые поставщики полностью отказались поставлять свои товары в Россию.

В пивоварении есть несколько ключевых позиций: прежде всего, солод и хмель. В России хмелеводческие хозяйства сконцентрированы, в основном, в Чувашии, и власти региона активно занимаются развитием данного направления. Мы видим положительные сдвиги: ежегодно увеличиваются площади возделывания хмеля.

Однако этого пока недостаточно — по оценкам экспертов, объем производства в Чувашии составляет лишь 5% от общего потребления.

90% хмеля в Россию по-прежнему поставляется из двух стран — Чехии и Германии. Небольшая доля приходится на США.

— Какие для себя видите выходы из сложившейся ситуации?

— Продолжаем работу с нашими постоянными поставщиками из Германии. Между нами есть договоренности о вывозе необходимого объема хмеля на год вперед. На сегодняшний день завод по данному ингредиенту обеспечен на семь месяцев работы. Оставшаяся часть продукции находится в пути.

— Получается , что дефицит вам не грозит , и перебоев в производстве тоже не будет?

— Абсолютно верно. На сегодняшний день перед нашим отделом снабжения стоит задача повышения доступности сырья и его наличие на разных складах на территории России или у нас на заводе.

Производство компании «Бочкари». Фото Ирины Пергаевой

«От приоритета по качеству отходить не будем»

— А что же с солодом?

— В этом плане дела обстоят гораздо лучше. Часть солода, поступающего к нам на производство, сделано из алтайского ячменя. О наличии пивоваренного ячменя в России можно не беспокоиться. Мощности отечественных компаний по его соложению также достаточны.

— Есть ощущение , что случившийся кризис вас по-хорошему взбодрил?

— Данная ситуация мотивировала нас расширить базу поставщиков и быть еще более активными в процессе перехода на российских производителей сырья и материалов. Если раньше условную позицию нам закрывали три поставщика, то теперь их может быть десять. Хочу заверить, что от нашего приоритета по качеству поступаемого сырья мы отходить не будем. Для «Бочкарей» это — непреложное правило.

«Есть позитивный момент»

— Если говорить о производственном оборудовании , то возникают ли здесь проблемы? И как вы их решаете?

— К сожалению, в России нет производителей высокотехнологичного оборудования для сферы пивоварения. Поэтому завод многие годы ориентировался на иностранных поставщиков.

На сегодняшний день мы провели инвентаризацию, выделили ключевые позиции по запасным частям и обратились к российским компаниям, занимающимся металлообработкой и производством резинотехнический изделий. По некоторым из них находим варианты.

Сложнее обстоят дела с микроэлектроникой и элементами программирования, по которым действует высокая система контроля.

Но есть позитивный момент — возрастает роль технической службы на предприятии. В настоящий момент «Бочкаревский пивоваренный завод» дополнительно привлекает специалистов, работавших с иностранными компаниями, которые проводят обучение и делятся опытом.

— В начале марта , когда у предприятий начались проблемы , производители молочной продукции заговорили о проблемах с Tetra Pak. Как обстоят дела с упаковкой в пивоварении?

— На сегодняшний день стеклобутылка — самый стабильный вид упаковки, по которому нет изменений в цене. У российских стекольщиков серьезные объемы производства и мощная протекция. ПЭТ-упаковка также производится на отечественных предприятиях, но не вся сырьевая база у них российская.

Производство компании «Бочкари». Фото Ирины Пергаевой

««Завьяловская» — уникальный по своим свойствам продукт»

— В последнее время неоднократно говорилось , что ряд иностранных производителей , выпускающих в том числе напитки , уходят из России. Заместить их не планируете?

— Раскрывать все карты не буду, скажу лишь, что мы ищем альтернативу некоторым напиткам, по которым есть запрос от торговых сетей.

Еще в феврале «Бочкари» выпустили свой новый продукт, который является полноценным аналогом чешского пива. Сейчас разрабатываем линейку премиальной питьевой воды для сектора HoReCa. В перспективе она может стать полноценной заменой импортных Perrier и Vittel.

Хочется отметить уже полюбившуюся покупателям воду «Завьяловская» — уникальный по своим свойствам продукт, не уступающий многим известным маркам. В планах сделать этот бренд более узнаваемым и вывести его на федеральный уровень.

В апреле завод запустил производство новые варианты энергетического напитка Target. Мы видим потенциал у этого направления и планируем его развивать.

Специальный вопрос

— Александр Владимирович , часто бывает , что в кризис предприятия проводят сокращения , приостанавливают разные проекты. «Бочкари» известны своей социальной политикой. Будут ли в этом плане изменения?

— Свои социальные проекты мы не приостанавливаем, это касается как нашего села, так и всего Алтайского края. «Бочкари» продолжают в этом плане свою активную деятельность. Так, в апреле в качестве генерального партнера выступили на чемпионате России по кикбоксингу, который проходил в Барнауле. Что касается наших сотрудников, то здесь мы не только не проводим сокращения, но всячески поддерживаем людей и их уровень жизни.