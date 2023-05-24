Импортозамещение и цифровизация. Директор Алтайского шинного комбината рассказал, что происходит на предприятии

Алтайский шинный комбинат «Нортек» в Барнауле полностью выполнил гособоронзаказ, модернизирует оборудование и готовится к запуску новых моделей. Все это — несмотря на рухнувшую глобальную логистику, масштабный пожар и острый дефицит сырья. Как завод справляется с возникающими вызовами, в интервью aitapress.ru рассказал управляющий директор «Нортека» Алексей Терехович .

Тяжелый год тяжелой промышленности

— Самым, наверное, резонансным событием минувшего года на шинном заводе стал крупный пожар в цехе подготовки. Но это произошло уже в самом конце года, и без того насыщенного. Поэтому к этой теме мы еще вернемся позже, а пока расскажите подробнее, как завод пережил 2022 год?

— Из-за геополитической обстановки мы потеряли европейские рынки, дававшие 20-25% оборота. В денежном выражении мы больших потерь не понесли, однако в абсолютных значениях выпуск просел на 35%.

Произошел резкий рост цен на сырье внутри России. За вторую половину года цены выросли на 40-46%. Изменился спрос по ассортименту — на первое место вышли широкопрофильные грузовые шины — на «Уралы», КамАЗы. Основной запрос, конечно, формируют Минобороны и сборочные конвейеры.

Нарушились логистические потоки — прекратились контейнерные перевозки и движение автотранспорта через границы Европы, откуда приходила основная масса импортного сырья и часть необходимых химических веществ.

Алексей Терехович, управляющий директор «Нортека». Фото: Анна Зайкова.

Импортозамещение

— Удалось ли заместить что-то из прекративших поступать на рынок импортных товаров?

— Поставки, на самом деле, продолжились, но уже через третьи страны и практически на 300% дороже. Хорошо, что доля такого импортного сырья у нас крайне мала — меньше процента. Тем не менее это необходимые компоненты — присадки, окислители.

Что касается самих шин, то европейские бренды с российского рынка ушли, поэтому мы переориентировали производство на закрытие занимаемой ими ранее ниши. В этом году планируем добавить не менее 10 новых моделей и типоразмеров — в первую очередь для тяжелых грузовиков. Это как раз позволит снизить существующий на рынке дефицит.

— Насколько внезапным стал для вас этот кризис импорта?

— К импортозамещению мы, на самом деле, были готовы. За пять лет вложили порядка 5 млрд в оборудование, закупленное еще до коронавируса. Проблема встала лишь с его монтажом, поскольку из-за закрытия границ к нам не смогли приехать специалисты с завода-производителя из-за рубежа.

Мы прождали практически два года, потом начали монтаж своими силами. На сегодняшний день осталось завершить 10-15% работ. Думаю, в этом году закончим и будем вкладываться дальше — менять линии, некоторые технологии. Акцент в модернизации производства будет делаться преимущественно на цифровизации.

Алтайский шинный комбинат. Фото предоставлено компанией «Нортек».

Операция «Цифровизация»

— Какие конкретно сферы планируется охватить цифровизацией?

— Цифровизации коснется в первую очередь учета движения сырья, готовой продукции и других материальных ценностей по территории завода. С позапрошлого года мы глобально меняем программное обеспечение, внедряем «1С:ERP Управление Холдингом».

Это позволит объединить и продажи, и производство. Сейчас это все обрабатывается в разных программных продуктах, что тормозит работу. Есть также идея сформировать аналитические дата-центры.

Алтайский шинный комбинат. Фото предоставлено компанией «Нортек».

Производство и кадры

— Как изменились объемы заказов в связи с уходом западных брендов и роста спроса со стороны оборонного ведомства?

— На текущий год у нас заключено три крупных контракта с тремя основными потребителями: Министерством обороны, «КамАЗом» и автозаводом «Урал». Этого хватает для полной загрузки мощностей предприятия и даже создает существенный потенциал роста.

В прошлом году мы подходили к рекордным оборотам, все планы нарушил пожар. Хотя, даже несмотря на это ЧП, все гособоронзаказы в декабре мы закрыли. На данный момент главные задачи для нас — это восстановление подготовительного цеха и удержание кадров.

— А что происходит с кадрами?

— Рабочие опасаются за будущее предприятия. Но это напрасно — планы на завод у компании серьезные, и речь идет только о развитии, выходить из этого актива нет желания. Наоборот, есть намерение выйти на прежние обороты и превзойти их.

Шинный завод всегда испытывал кадровый голод — у нас постоянно 250-300 вакансий открыты. Особенно остро, как и везде, стоит вопрос с квалифицированными специалистами — инженерами, технологами, конструкторами. Они ведь выступают ключевыми звеньями производственных цепочек.

Алтайский шинный комбинат. Фото предоставлено компанией «Нортек».

Пожар и восстановление цеха подготовки

— Давайте перейдем к пожару в подготовительном цехе. Что же там все-таки произошло?

— Пока не все экспертизы завершены, точка не поставлена. Предварительная версия гласит, что причиной послужила искра в резиносмесителе, появившаяся из-за трения металлических частей. В настоящий момент мы с помощью сторонних организаций пытаемся выяснить все обстоятельства произошедшего.

— Насколько велик объем ущерба? Многое ли можно восстановить?

— Материальные потери предварительно оценены в 700 млн рублей. Что касается затрат на восстановление, то одна лишь только стройка потребует — плюс-минус 2,2 млрд рублей. Кроме того, приходится направлять средства на оборудование и ремонт — пока мы их выделяем из фонда, предназначенного для операционных расходов.

Старые резиносмесители восстановлению подлежат — там сгорела электроника, но двигатели можно перебрать, а рамы и другие капитальные элементы сохранились. У нас есть три резиносмесителя, которые можно запустить в ближайшее время.

— Как продвигается восстановление? Что уже сделано?

— На сегодняшний день заказана проектная документация по стройке, разбор практически закончен, расчищаем площадку, начали исследовать состояние фундамента. Если он не пострадал и на нем можно возводить новое здание, то будет гораздо легче с точки зрения временных и финансовых затрат.

Пострадавший цех мы разделили на две части. Одна — уцелевшая, остальное разбираем. В уцелевшей части поставили временную стену — натянули маты, чтобы сохранять температурный режим. Этой «шторой» отрезано шесть резиносмесителей. Пять из них уже работают, шестой сейчас ремонтируют.

Еще два резиносмесителя находятся под открытым небом, но в той части помещения, которая не будет разобрана. Один из них уже готов к работе, в другом сгорела вся проводка, но сам он целый. Запустив их, мы сможем обеспечить 50% собственного выпуска.

Алтайский шинный комбинат. Фото предоставлено компанией «Нортек».

Планы на будущее

— Позволит ли это выйти на запланированные нормы прибыли?

— В текущем году по финансам ожидаем некоторого проседания. И не только из-за пожара, но и в связи с отсутствием необходимого объема резиновых смесей. Даже если мы запустим все уцелевшие резиносмесители, мы не выйдем на прежний объем выпуска — разве что на 50%.

На сегодняшний день мы закупаем резиносмеси на других предприятиях, но полностью потребности комбината они не закрывают. В среднем мы производили 180-190 тонн резиносмесей в сутки, сейчас этот показатель составляет порядка 120 тонн, это вместе с купленными.

— Когда рассчитываете полностью восстановить цех подготовки?

— Восстановление мы хотим закончить за два года, но, конечно, сроки могут сдвигаться. После восстановления старого цеха мы приступим к строительству нового с новым оборудованием.

Алтайский шинный комбинат. Фото предоставлено компанией «Нортек».

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