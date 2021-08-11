Импульс для мощного старта. «Мой бизнес» в Барнауле поможет молодым предпринимателям выйти на новый уровень

Конкурсный отбор среди субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления услуг по бизнес-инкубированию объявили с 1 июля в барнаульском Центре «Мой бизнес».

«Мой бизнес» в Барнауле поможет молодым предпринимателям выйти на новый уровень.

Участие в конкурсе поможет предпринимателям, которые нуждаются в успешном старте или выходе своих бизнес-проектов на новый уровень развития.

Главные условия для участия в конкурсном отборе — наличие бизнес-плана и действующий бизнес, зарегистрированный не более трёх лет назад. Приоритетными направлениями для проектов являются туризм, социальное предпринимательство, а также сфера IT и инновации.

Защита бизнес-проектов будет проходить в очной форме, а членами жюри выступят действующие бизнесмены, представители органов исполнительной власти и профильных организаций по поддержке и развитию предпринимательства.

По итогам конкурса пять сильнейших авторов бизнес-проектов станут победителями.

Они получат: оборудованный офис , площадью в среднем до 20 кв. м , где уже есть компьютер , МФУ , стационарный телефон и высокоскоростной Wi-Fi. Офис рассчитан на 4 рабочих места , находится на Мало-Тобольской , 19. В первый год резидентства оплата за офис составляет 40% от среднерыночной , во второй — 60%, в третий — 100%;

площадью в среднем до 20 кв. м где уже есть компьютер МФУ стационарный телефон и высокоскоростной Wi-Fi. Офис рассчитан на 4 рабочих места находится на Мало-Тобольской 19. В первый год резидентства оплата за офис составляет 40% от среднерыночной во второй — 60%, в третий — 100%; участие в акселерационной программе , которая включает в себя мониторинг и корректировку бизнес-плана , комплекс обучающих мероприятий , новые форматы решения бизнес-задач типа «мастермайнд», взаимодействие с бизнес-наставником;

которая включает в себя мониторинг и корректировку бизнес-плана комплекс обучающих мероприятий новые форматы решения бизнес-задач типа «мастермайнд», взаимодействие с бизнес-наставником; доступ к консультационным услугам Центра «Мой бизнес», новый круг профессиональных помощников и единомышленников;

возможность проведения собственных мероприятия на территории Центра «Мой бизнес» в коворкинге «Фабрика» и конференц-залах Центра.

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 20 августа, до 16:00 по электронному адресу: info@altfond.ru.

Более подробно о конкурсе можно узнать по телефону: 8−800−222−83−22, контактное лицо — руководитель Центра бизнес-инкубирования Евгения Уфимская.