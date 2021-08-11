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Импульс для мощного старта. «Мой бизнес» в Барнауле поможет молодым предпринимателям выйти на новый уровень
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Экономика
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Импульс для мощного старта. «Мой бизнес» в Барнауле поможет молодым предпринимателям выйти на новый уровень

Конкурсный отбор среди субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления услуг по бизнес-инкубированию объявили с 1 июля в барнаульском Центре «Мой бизнес».

«Мой бизнес» в Барнауле поможет молодым предпринимателям выйти на новый уровень.
«Мой бизнес» в Барнауле поможет молодым предпринимателям выйти на новый уровень.
Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП".

Участие в конкурсе поможет предпринимателям, которые нуждаются в успешном старте или выходе своих бизнес-проектов на новый уровень развития.

Главные условия для участия в конкурсном отборе — наличие бизнес-плана и действующий бизнес, зарегистрированный не более трёх лет назад. Приоритетными направлениями для проектов являются туризм, социальное предпринимательство, а также сфера IT и инновации.

Защита бизнес-проектов будет проходить в очной форме, а членами жюри выступят действующие бизнесмены, представители органов исполнительной власти и профильных организаций по поддержке и развитию предпринимательства.

По итогам конкурса пять сильнейших авторов бизнес-проектов станут победителями.

Они получат:

  • оборудованный офис, площадью в среднем до 20 кв. м, где уже есть компьютер, МФУ, стационарный телефон и высокоскоростной Wi-Fi. Офис рассчитан на 4 рабочих места, находится на Мало-Тобольской, 19. В первый год резидентства оплата за офис составляет 40% от среднерыночной, во второй — 60%, в третий — 100%;
  • участие в акселерационной программе, которая включает в себя мониторинг и корректировку бизнес-плана, комплекс обучающих мероприятий, новые форматы решения бизнес-задач типа «мастермайнд», взаимодействие с бизнес-наставником;
  • доступ к консультационным услугам Центра «Мой бизнес», новый круг профессиональных помощников и единомышленников;
  • возможность проведения собственных мероприятия на территории Центра «Мой бизнес» в коворкинге «Фабрика» и конференц-залах Центра.

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 20 августа, до 16:00 по электронному адресу: info@altfond.ru.

Более подробно о конкурсе можно узнать по телефону: 8−800−222−83−22, контактное лицо — руководитель Центра бизнес-инкубирования Евгения Уфимская.

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