Имущество крупнейшего на Алтае свинокомплекса арестовали, недовольные кредиторы пошли в суд

13 июля не состоялись вторые по счету торги по продаже свинокомплекса «Алтаймясопром» в Тальменском районе. Даже по сниженной цене никто не захотел выкупать недостроенный животноводческий комплекс. Скорее всего, с молотка он уйдет не скоро. Как оказалось, имущество арестовано по решению Тверского суда Москвы.

Заявление в московский суд было подано еще 6 июня. Истец просил наложить арест на имущественный комплекс «Алтаймясопрома». Просьба его была удовлетворена.

Кто подал этот иск и по какой причине — неизвестно. Материалы этого дела на сайте Тверского суда города Москвы запрещены к публикации. Есть лишь информация, что апелляция на вынесенное положительное решение уже подана.

Между тем, новый судебный поворот ставит на паузу продажу «Алтаймясопрома» на неопределенный срок. Конкурсный управляющий известил кредиторов, что торги не возобновятся, пока арест не будет снят.

За сколько хотели продать свинокомплекс? Предприятие «Алтаймясопром», в котором содержится самое большое в крае поголовье свиней, 13 июля продавали с дисконтом. С 3,2 млрд рублей стартовая цена была снижена до 2,9 млрд. Обанкротившаяся свиноферма выставлялась единым лотом. В него входили объекты недвижимости, оборудование, земельные участки, заложенные во Внешэкономбанке и свободные от обременения. Также в состав лота вошли более 57,8 тыс. голов свиней и транспортные средства.

«Алтаймясопром», Тальменский район. tal-alt.ru

Чем недовольны кредиторы

Судебные тяжбы вокруг предприятия продолжаются уже много лет. 8 июля Арбитражный суд Алтайского края вынес решение по иску нескольких компаний — «СибТЭКС» из Новосибирска и «АльфаСервис» из Томска.

Они считают, что конкурсный управляющий не справляется со своими обязанностями, а арендатор «Митпром» наживается и выводит финансовые средства, тем самым нанося урон кредиторам. Документы суда раскрывают любопытные подробности.

Истцы, например, ссылаются на то, что до сих пор не понятно, кто стоит за фирмой «Митпром», которой отдан свинокомплекс в аренду. Конкурсный управляющий эту информацию не разглашает.

Смущают их и финансовые показатели двух компаний. Из материалов суда следует, что результат «Алтаймясопрома» от сдачи имущества в аренду в 2019 году был отрицательным, убыток составил 36,3 млн рублей.

Запуск первой очереди свинокомплекса «Алтаймясопром». 24 августа 2011 года. altapress.ru

У самого же «Митпрома» все гораздо лучше. Чистая прибыль от реализации продукции свиноводства — 98,8 млн рублей. В суде представители арендатора попытались объяснить, что есть еще источники дохода, но назвать их конкретно отказались, сославшись на коммерческую тайну.

Есть еще одна претензия. По мнению кредиторов, конкурсный управляющий не принял мер по разделению прибыли от приплода, в результате чего из конкурсной массы выбывает имущество. Грубо говоря, свиноматки поросятся, а это нигде не учитывается. В конкурсной массе как значилось, так и значится — 57,8 тыс. свиней.

Суд эти доводы не принял. Конкурсный управляющий остался на своем месте, претензии к арендатору отклонены.

Решение еще может быть обжаловано.