Имущество мегафермы бывшего алтайского депутата распродадут по частям

28 августа должны пройти очередные торги по продаже имущества животноводческого комплекса «Западное» в Ключевском районе, принадлежавшего экс-депутату АКЗС Юрию Титову. Как и прежде на аукционе попытаются реализовать автомобили и грузовики, а также строения. Ранее мега-ферма продавалась единым лотом.

Всего на этот раз на торги выставлено 53 лота. Самые ценные — здания и сооружения, а также земельные участки под ними. Начальная стоимость этих объектов разная — есть за 1,4 млн, есть за 127 млн рублей.

Также конкурсный управляющий попытается реализовать несколько жилых помещений.

Начальная цена продажи имущества «Западного» в составе всех лотов установлена в размере 248,5 млн рублей.

Как продавали комплекс ранее?

Предприятию-банкроту пытаются найти нового хозяина уже не первый раз. Имущественный комплекс единым лотом вставлялся на торги в 2017 и 2018 годах безрезультатно.

В него входили сельхозтехника: как импортная (например, кормо- и зерноуборочные комбайны и трактора John Deere), так и отечественная, а также оборудование для животноводства, различные объекты недвижимости: помещения (автовесовые, телятники, овощехранилище, столовая, бытовой корпус, мастерские, склады, гаражи и многое другое), земельные участки, выгульно-кормовые дворы, гидротехнические сооружения.

Стоимость лота хоть и снижалась постепенно, но все равно была достаточно высокой — около 640 млн рублей. Ранее эксперты altapress.ru называли эту цену «неадекватной».