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Экономика

Индекс губной помады: россияне стали тратить больше денег на косметику. С чем это связано

В этом году россияне тратят на покупки косметики в два раза больше, чем в прошлом, подсчитали аналитики.

Губная помада.
Губная помада.
pixabay.com

Средний чек составил 6 286 рублей, пишут РИА Новости.

В условиях экономического спада женщины начинают больше тратиться на помаду, говорит статистика. О том, как косметика может быть связана с инфляцией, указывает Bloomberg.

Термин

«Индекс губной помады» придуман в 2001 году Леонардом Лаудером, который на тот момент занимал должность почетного председателя компании The Estee Lauder Companies Inc. Осенью того года продажи помады выросли. Это связали с тем, что столкнувшиеся с нелегкой экономической ситуацией женщины стали относиться к покупкам косметики как к доступному удовольствию, пишет bcs-express.ru.

Причем тут экономика

Красота — сравнительно доступная «роскошь». В ситуации, когда люди тратят на продукты существенные суммы, порадовать себя, вероятно, получится лишь небольшой покупкой — и помада идеально подходит для этого.

В каком бы состоянии ни находилась рыночная ситуация, женщины не пренебрегают своим внешним видом. И предпочитают всегда выглядеть красивыми и ухоженными. Новое платье в кризис может позволить себе далеко не каждая женщина, а вот побаловать себя новой помадой или лаком для ногтей могут почти все, пишет РБК.

Курс

На 16 августа рубль постепенно усиливается — доллар стоит 97,42, евро торгуется за 106,57.

Ранее Центробанк дал дополнительный комментарий о повышении ключевой ставки — регулятор допустил ее дальнейшее повышение. Решение повысить ставку до 12% годовых приняли с целью ограничения рисков для ценовой стабильности.

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