Карточный домик: о вероятности дефолта и девальвации российской нацвалюты рассказали эксперты

Рубль ослабел по отношению к доллару на 30% — если в январе валюту можно было купить за 69 рублей, то в августе цена доллара стремится к трехзначным числам.

По мнению экономиста Константина Селянина, реальная ситуация намного хуже, чем рисует официальная статистика, указывает nn.ru.

Расчеты, которые делает Росстат, мало отражают реальную статистику, уверен эксперт.

Ведомство и люди

Есть инфляция, которую считает ведомство, а есть та, которую чувствуют люди.

Так, есть исследовательский центр Romir — они сравнивают чеки более 40 тыс. россиян в разных городах страны, после чего оценивают, как изменились цены на повседневные товары. По их итогам за год инфляция составила 15%.

Так что официальную статистику, может быть, и упакуют в 6,5% благодаря ухищрениям, но россияне почувствуют намного больший рост цен, уверен экономист. И подорожание импортных товаров произойдет уже скоро.

Импорт

В потребительской корзине россиянина порядка 40% занимают импортные товары — от продуктов питания до бытовой техники. Неважно, закупался ли товар через параллельный импорт или напрямую, он оплачивается за валюту.

И раз падает рубль, то приобретаться товары будут по новому курсу и значительно дороже. Это начнется уже совсем скоро.

Цены вырастут на все виды товаров, но прогнозировать, насколько взлетят ценники в магазинах, пока не получится.

Ползучая инфляция

Многих интересует — может ли резкое падение рубля привести к дефолту, как в 1998 году. По мнению экономистов, России не грозит повторение этих событий.

Инфляцию до 10% называют ползучей, от 10 до 50% — галопирующей, все, что выше, — гиперинфляция.

Россия закладывает в свой бюджет 4% инфляции ежегодно. Главное, чтобы не было гиперинфляции.

Девальвация

Девальвация уже произошла. Рубль обесценился на 40% — чем не девальвация, указывает Селянин. Эксперт не исключает, что падение рубля может прекратиться, но нет никаких причин для резкого укрепления российской национальной валюты. Рубль не способен вернуться на уровень прошлого года.

Реальная ситуация

Россиянам остается лишь наблюдать за тем, как цены растут, а покупательская способность падает, уверен эксперт. Селянин считает — так происходит уже последние 10 лет. Именно столько времени не улучшается уровень жизни россиян.

От 60 до 80% россиян говорят, что живут от зарплаты до зарплаты и не могут позволить себе купить условный телевизор без кредита.

Долги

Самым страшным следствием подорожания цен, по мнению экономиста, может стать отказ людей платить долги по кредитам.

На сегодняшний день суммарно россияне набрали кредитов на 33 трлн рублей — примерно половина ипотечные, половина — потребительские.

У человека будет выбор — накормить ребенка или заплатить за кредит. Может все обрушиться, как карточный домик.

Курс

На утро 10 августа курс доллара составил 97,40, евро — 106,89.

Ранее два сценария роста безработицы спрогнозировали в России.