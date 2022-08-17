Годовщина коварного дефолта. Когда и почему Россия не смогла расплатиться по долгам, и как люди это пережили

После распада СССР настали трудные времена. Страна испытывала постоянную нехватку в финансах, и правительство «затыкало» бюджетные дыры иностранными займами. Однако выплатить их не могло, и вскоре Россия приобрела огромный, «неподъемный» госдолг.
Глава правительства Сергей Кириенко 17 августа 1998-го объявил о введении «комплекса мер, направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики». Фактически это означало дефолт и девальвацию рубля.
Россия не могла финансировать бюджет из внутренних источников, поэтому правительство уповало на очередной кредит от МВФ. Но Фонд отказал, и страна была вынуждена признать экономическое поражение.
Эксперты считают, что дефолт произошел из-за внутренней экономической политики 1992−1998 годов и «азиатского» кризиса. Одна из главных причин — нестабильная политическая обстановка.
По данным Центробанка, общая сумма платежей государства в пользу нерезидентов приближалась к 10 млрд долларов в год.
Сначала курс рубля упал в 1,5 раза, а дальше — за полгода — поднялся к американскому доллару почти вчетверо, с 6 до 22 рублей. Деньги стремительно обесценивались, людям платили продуктами и хозтоварами, которых становилось все меньше.
Экономический кризис усугубился и политическим. В течение месяца в отставку ушло правительство руководство Центробанка, в том числе Сергей Кириенко.
Сильнее всего экономический кризис отразился на простых россиянах. В 1999 году Информационный социологический центр РАГС проводил мониторинг «Государство и общество». На вопрос, опасаются ли россияне потерять нажитое имущество, они отвечали коротко.
«Не опасаюсь, так как терять нечего», — зачастую говорили они.
Кстати 17 августа в России отмечают неофициальный День трейдера.