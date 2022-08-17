Годовщина коварного дефолта. Когда и почему Россия не смогла расплатиться по долгам, и как люди это пережили

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Почему произошел дефолт , и что об этом известно?

После распада СССР настали трудные времена. Страна испытывала постоянную нехватку в финансах, и правительство «затыкало» бюджетные дыры иностранными займами. Однако выплатить их не могло, и вскоре Россия приобрела огромный, «неподъемный» госдолг.

Глава правительства Сергей Кириенко 17 августа 1998-го объявил о введении «комплекса мер, направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики». Фактически это означало дефолт и девальвацию рубля.