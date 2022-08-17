18 августа
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День в истории

Годовщина коварного дефолта. Когда и почему Россия не смогла расплатиться по долгам, и как люди это пережили

Россия объявила о девальвации рубля и невозможности расплатиться с долгами 17 августа 1998 года. Этот день граждане запомнили как начало тяжелейшего экономического кризиса. Как «роковая» дата повлияла на жизнь людей — в нашем материале.

Кризис
Кризис
СС0
1
Почему произошел дефолт, и что об этом известно?

После распада СССР настали трудные времена. Страна испытывала постоянную нехватку в финансах, и правительство «затыкало» бюджетные дыры иностранными займами. Однако выплатить их не могло, и вскоре Россия приобрела огромный, «неподъемный» госдолг.

Глава правительства Сергей Кириенко 17 августа 1998-го объявил о введении «комплекса мер, направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики». Фактически это означало дефолт и девальвацию рубля.

2
Как Россия пыталась предотвратить дефолт?

Россия не могла финансировать бюджет из внутренних источников, поэтому правительство уповало на очередной кредит от МВФ. Но Фонд отказал, и страна была вынуждена признать экономическое поражение.

Кризис 1998.
Кризис 1998.
Мультимедиа арт музей, Москва / Московский дом фотографии.
3
Почему дефолт все-таки произошел?

Эксперты считают, что дефолт произошел из-за внутренней экономической политики 1992−1998 годов и «азиатского» кризиса. Одна из главных причин — нестабильная политическая обстановка.

4
Насколько большими были долги России?

По данным Центробанка, общая сумма платежей государства в пользу нерезидентов приближалась к 10 млрд долларов в год.

5
Какими были последствия дефолта?

Сначала курс рубля упал в 1,5 раза, а дальше — за полгода — поднялся к американскому доллару почти вчетверо, с 6 до 22 рублей. Деньги стремительно обесценивались, людям платили продуктами и хозтоварами, которых становилось все меньше.

Экономический кризис усугубился и политическим. В течение месяца в отставку ушло правительство руководство Центробанка, в том числе Сергей Кириенко.

Уличная торговля на Старом базаре. 1998 г.
Уличная торговля на Старом базаре. 1998 г.
О.В. Богданов
6
«Терять нечего»: как переживали дефолт россияне?

Сильнее всего экономический кризис отразился на простых россиянах. В 1999 году Информационный социологический центр РАГС проводил мониторинг «Государство и общество». На вопрос, опасаются ли россияне потерять нажитое имущество, они отвечали коротко.

«Не опасаюсь, так как терять нечего», — зачастую говорили они.

Кстати 17 августа в России отмечают неофициальный День трейдера.

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