День комиссионного магазина или День секонд-хенда отмечается 17 августа. Для многих принцип работы подобных магазинов все еще остается не понятным. Altapress.ru подготовил материал об этих интересных заведениях.

Комиссионный магазин — это магазин, куда человек может сдать для продажи вещь, товар, бывший в употреблении, подержанный, практически новый или даже новый, в котором отсутствует необходимость.

Хозяин комиссионного магазина проверяет состояние товара перед тем, как принять его у владельца и выставить на продажу. Уважающие себя магазины никогда не примут на продажу товар совсем уж откровенно низкого качества или состояния.

Как правило, магазин, берущийся за продажу такого товара, получает с продажи процент или комиссию. Отсюда и название — комиссионный магазин.

Кто-то посещает комиссионные магазины в связи с затруднительным финансовым положением, для кого-то принципиальной становится покупка товара по более низкой цене, пусть даже товар не будет являться новым.

Помимо падения доходов, популярность секонд-хендов также связана с экологичным и осознанным подходом к потреблению.

Для отдельных категорий людей посещение комиссионных магазинов становится чем-то вроде ритуала. Они ожидают новые поставки товаров и готовы проводить немалое количество времени, оценивая ассортимент магазина в поисках того, что требуется или просто такого товара, который заинтересует.

Обратной выгодной стороной комиссионного магазина является возможность для сдающего на продажу товар человека получить выгоду от продажи ненужного товара или вещи, а также освободить место в квартире или доме, которое занимают такие предметы.

В определённых кругах комиссионный магазин — это своего рода клуб, где продавцы магазинов знают своих клиентов, их предпочтения и интересы.

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