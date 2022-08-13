13 августа

Поздравления в прозе
Поздравляем всех тех, для кого спорт стал не просто увлечением или работой, но и самым настоящим смыслом жизни. Желаем вам всегда идти уверенно вперед с лозунгом «выше, сильнее, быстрее». Пускай эти три слова будут стимулом для вашего постоянного прогресса, побед и достижений. Здоровья вам, крепких сил и нескончаемой выносливости, побольше позитива, отличного настроения и боевого духа. С Днем физкультурника!
Поздравляю с Днем физкультурника! Желаю отменной физической формы, постоянной бодрости духа, неутомимого стремления к успеху, веселой зарядки и огромного заряда позитива! Желаю передавать физкульт-приветы близким и радовать их добрыми улыбками. Желаю верить в себя и мчаться к своей мечте с рекордной скоростью.
Поздравляю с Днем физкультурника. Желаю качать не только пресс, но и хорошее настроение в свое сердце. Желаю не только приседать, но и пританцовывать от удовольствия по жизни. Желаю всегда быть в отличной физической форме и в прекрасном расположении духа. Желаю способных и неленивых воспитанников, плодотворных и счастливых дней в жизни, интересных и замечательных людей рядом!
Поздравления в стихах
Мы сегодня отмечаем
Праздник физкультурника,
Носим штанги, приседаем,
День проводим чудненько.
И тебе за этот труд —
Наши поздравления,
Пусть скорей в твой дом бегут
Счастье и везение!
Начинаешь день с пробежки,
Обливаешься водой,
Поздравляю, физкультурник,
Тебя в праздник славный твой.
Быть всегда желаю в форме,
О болезнях позабыть,
В своей жизни, как и в спорте,
Я желаю первым быть.
Быть настойчивым, упорным,
Планку выше поднимать,
И вершину за вершиной
Я желаю покорять.
Зарядка, спорт и тренировки —
Вот в жизни лучшие друзья!
А потому физ. подготовка
На высшем уровне твоя!
Желаю в спорте достижений,
И не сдаваться никогда,
Не знай по жизни поражений,
Всего добейся без труда!
Здоровья крепкого желаю,
Терпения, выдержки и сил,
Ведь я на сто процентов знаю,
Что «золото» ты заслужил!
Поздравления в смс
Спорт и движение — это жизнь. Поэтому поздравляю с Днем физкультурника и желаю новых свершений и рекордов. Пусть любая высота дается легко, а медали достаются за каждое достижение!
Вы — пример для миллионов! Желаю каждому физкультурнику такого обаяния, чтоб его примеру захотели последовать 10 человек. Развития, радости, здоровья, силы воли и поддержки от самых близких и любимых людей!
Желаю любить спорт и движение, ведь это вся наша жизнь! Обучать и направлять на путь здоровья младшее поколение. Прививать им полезные привычки, чтобы сдавать нормативы на отлично. С днем физкультурника!