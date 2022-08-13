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Жизнь

13 августа — день физкультурника. Подборка приятных поздравлений для любителей спорта в прозе, стихах и смс

Ежегодно во вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника. Этот праздник, отмечаемый в нашей стране с 1939 года, считают своим миллионы наших сограждан. Altapress.ru подготовил подборку приятных поздравлений для любителей спорта в прозе. стихах и смс.

Легкая атлетика.
Легкая атлетика.
открытые источники (CC0)

Поздравления в прозе

Поздравляем всех тех, для кого спорт стал не просто увлечением или работой, но и самым настоящим смыслом жизни. Желаем вам всегда идти уверенно вперед с лозунгом «выше, сильнее, быстрее». Пускай эти три слова будут стимулом для вашего постоянного прогресса, побед и достижений. Здоровья вам, крепких сил и нескончаемой выносливости, побольше позитива, отличного настроения и боевого духа. С Днем физкультурника!

Поздравляю с Днем физкультурника! Желаю отменной физической формы, постоянной бодрости духа, неутомимого стремления к успеху, веселой зарядки и огромного заряда позитива! Желаю передавать физкульт-приветы близким и радовать их добрыми улыбками. Желаю верить в себя и мчаться к своей мечте с рекордной скоростью.

Поздравляю с Днем физкультурника. Желаю качать не только пресс, но и хорошее настроение в свое сердце. Желаю не только приседать, но и пританцовывать от удовольствия по жизни. Желаю всегда быть в отличной физической форме и в прекрасном расположении духа. Желаю способных и неленивых воспитанников, плодотворных и счастливых дней в жизни, интересных и замечательных людей рядом!

Поздравления в стихах

Мы сегодня отмечаем
Праздник физкультурника,
Носим штанги, приседаем,
День проводим чудненько.

И тебе за этот труд —
Наши поздравления,
Пусть скорей в твой дом бегут
Счастье и везение!

Начинаешь день с пробежки,
Обливаешься водой,
Поздравляю, физкультурник,
Тебя в праздник славный твой.

Быть всегда желаю в форме,
О болезнях позабыть,
В своей жизни, как и в спорте,
Я желаю первым быть.

Быть настойчивым, упорным,
Планку выше поднимать,
И вершину за вершиной
Я желаю покорять.

Зарядка, спорт и тренировки —
Вот в жизни лучшие друзья!
А потому физ. подготовка
На высшем уровне твоя!

Желаю в спорте достижений,
И не сдаваться никогда,
Не знай по жизни поражений,
Всего добейся без труда!

Здоровья крепкого желаю,
Терпения, выдержки и сил,
Ведь я на сто процентов знаю,
Что «золото» ты заслужил!

Поздравления в смс

Спорт и движение — это жизнь. Поэтому поздравляю с Днем физкультурника и желаю новых свершений и рекордов. Пусть любая высота дается легко, а медали достаются за каждое достижение!

Вы — пример для миллионов! Желаю каждому физкультурнику такого обаяния, чтоб его примеру захотели последовать 10 человек. Развития, радости, здоровья, силы воли и поддержки от самых близких и любимых людей!

Желаю любить спорт и движение, ведь это вся наша жизнь! Обучать и направлять на путь здоровья младшее поколение. Прививать им полезные привычки, чтобы сдавать нормативы на отлично. С днем физкультурника!

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