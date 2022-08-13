13 августа

Поздравляем всех тех, для кого спорт стал не просто увлечением или работой, но и самым настоящим смыслом жизни. Желаем вам всегда идти уверенно вперед с лозунгом «выше, сильнее, быстрее». Пускай эти три слова будут стимулом для вашего постоянного прогресса, побед и достижений. Здоровья вам, крепких сил и нескончаемой выносливости, побольше позитива, отличного настроения и боевого духа. С Днем физкультурника!

Поздравляю с Днем физкультурника! Желаю отменной физической формы, постоянной бодрости духа, неутомимого стремления к успеху, веселой зарядки и огромного заряда позитива! Желаю передавать физкульт-приветы близким и радовать их добрыми улыбками. Желаю верить в себя и мчаться к своей мечте с рекордной скоростью.