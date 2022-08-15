15 августа

Вы раскрываете перед миром загадки истории, первыми узнаете о тайнах древних цивилизаций, разгадываете написанные тысячи лет назад письмена. Так пусть же судьба будет к Вам снисходительна и позволит найти такую вещь, которая прославит Вас и увековечит имя археолога, как человека, вернувшего цивилизации опыт давно минувших дней.

Поздравляю с Днём археолога. Пусть в жизни будет ещё много увлекательнейших экспедиций, невероятных раскопок, крутых находок, величайших открытий. Желаю пополнять историю мира фантастическими фактами и артефактами. Успехов в любимой деятельности, всегда хорошей компании и сплошной удачи в жизни!