15 августа

Поздравления в прозе
Вы раскрываете перед миром загадки истории, первыми узнаете о тайнах древних цивилизаций, разгадываете написанные тысячи лет назад письмена. Так пусть же судьба будет к Вам снисходительна и позволит найти такую вещь, которая прославит Вас и увековечит имя археолога, как человека, вернувшего цивилизации опыт давно минувших дней.
Поздравляю с Днём археолога. Пусть в жизни будет ещё много увлекательнейших экспедиций, невероятных раскопок, крутых находок, величайших открытий. Желаю пополнять историю мира фантастическими фактами и артефактами. Успехов в любимой деятельности, всегда хорошей компании и сплошной удачи в жизни!
Без прошлого нет и будущего, без знания истории мы обречены вечно повторять одни и те же ошибки. Потому так важны воспоминания о древности и важно сохранять и приумножать их. В этом помогаете именно вы, археологи, с профессиональным праздником вас! Успехов, терпения и важных находок.
Поздравления в стихах
Археолог ищет клад,
Он своей работе рад,
Для него работа — все,
Любит всей душой ее!
А бывает повезет,
Много золота найдет,
У него на то талант,
Он любой находке рад.
Поздравляем мы его,
Пусть творит вокруг добро,
Пусть раскопки расчищает,
Клад за кладом выявляет!
Так раскопки ты проводишь —
Все завидуют вокруг,
Клады, редкости находишь,
Археолог — ты, мой друг.
Интересное призванье
Так историю познать,
Есть всегда твое желанье
Что-то новое искать.
Я в твой день тебе желаю
Все загадки разгадать,
Что хранит земля родная,
Много ценностей сыскать.
Ты прошлого ищешь разгадки,
Сметаешь пылинки веков,
И в новую экспедицию
Всегда археолог готов.
Тебя ждут раскопки, курганы,
Тайны скрывает земля,
Сегодня с днем археолога
Тебя поздравляю я.
Желаю тебе сенсаций
Со славою мировою,
Пусть древние цивилизации
Все тайны тебе откроют.
Поздравления в смс
Археологов сегодня
Поздравляем мы в их день.
Тех, кому загадки мира
Разгадать всегда не лень.
Плодотворной вам работы,
Новых, значимых побед.
Чтоб смогли раскрыть все тайны,
Что хранятся сотни лет.
С праздничным днем археолога,
Радостно вас поздравляю.
Всегда продуктивной работы,
От чистого сердца желаю.
Вы радуйтесь яркому солнцу,
И утро с улыбки начните.
Заботой вы будьте объяты,
И жизнь эту нежно любите!
Археолог, пусть твой труд
Дарит новые находки,
К цели пусть ведет маршрут,
Чтобы удались раскопки!
Будь здоров и полон сил,
Счастлив будь и улыбайся,
Чтобы радость мир дарил,
Каждым мигом наслаждайся!