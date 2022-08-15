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Жизнь

15 августа — День археолога: подборка приятных поздравлений в прозе, стихах и смс

Неофициальный профессиональный праздник археологов отмечается 15 августа. День археолога выпадает на полевой сезон, и большинство встречает его в экспедициях. Часто в этот день проводят «посвящение в археологи» для тех, кто участвует в экспедиции первый раз. Altapress.ru подготовил подборку приятных поздравлений с Днем археолога в прозе, стихах и смс.

Археологи АлтГУ на раскопках
Археологи АлтГУ на раскопках
Источник: Алта́йский госуда́рственный университе́т

Поздравления в прозе

Вы раскрываете перед миром загадки истории, первыми узнаете о тайнах древних цивилизаций, разгадываете написанные тысячи лет назад письмена. Так пусть же судьба будет к Вам снисходительна и позволит найти такую вещь, которая прославит Вас и увековечит имя археолога, как человека, вернувшего цивилизации опыт давно минувших дней.

Поздравляю с Днём археолога. Пусть в жизни будет ещё много увлекательнейших экспедиций, невероятных раскопок, крутых находок, величайших открытий. Желаю пополнять историю мира фантастическими фактами и артефактами. Успехов в любимой деятельности, всегда хорошей компании и сплошной удачи в жизни!

Без прошлого нет и будущего, без знания истории мы обречены вечно повторять одни и те же ошибки. Потому так важны воспоминания о древности и важно сохранять и приумножать их. В этом помогаете именно вы, археологи, с профессиональным праздником вас! Успехов, терпения и важных находок.

Поздравления в стихах

Археолог ищет клад,
Он своей работе рад,
Для него работа — все,
Любит всей душой ее!

А бывает повезет,
Много золота найдет,
У него на то талант,
Он любой находке рад.

Поздравляем мы его,
Пусть творит вокруг добро,
Пусть раскопки расчищает,
Клад за кладом выявляет!

Так раскопки ты проводишь —
Все завидуют вокруг,
Клады, редкости находишь,
Археолог — ты, мой друг.

Интересное призванье
Так историю познать,
Есть всегда твое желанье
Что-то новое искать.

Я в твой день тебе желаю
Все загадки разгадать,
Что хранит земля родная,
Много ценностей сыскать.

Ты прошлого ищешь разгадки,
Сметаешь пылинки веков,
И в новую экспедицию
Всегда археолог готов.

Тебя ждут раскопки, курганы,
Тайны скрывает земля,
Сегодня с днем археолога
Тебя поздравляю я.

Желаю тебе сенсаций
Со славою мировою,
Пусть древние цивилизации
Все тайны тебе откроют.

Поздравления в смс

Археологов сегодня
Поздравляем мы в их день.
Тех, кому загадки мира
Разгадать всегда не лень.

Плодотворной вам работы,
Новых, значимых побед.
Чтоб смогли раскрыть все тайны,
Что хранятся сотни лет.

С праздничным днем археолога,
Радостно вас поздравляю.
Всегда продуктивной работы,
От чистого сердца желаю.

Вы радуйтесь яркому солнцу,
И утро с улыбки начните.
Заботой вы будьте объяты,
И жизнь эту нежно любите!

Археолог, пусть твой труд
Дарит новые находки,
К цели пусть ведет маршрут,
Чтобы удались раскопки!

Будь здоров и полон сил,
Счастлив будь и улыбайся,
Чтобы радость мир дарил,
Каждым мигом наслаждайся!

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