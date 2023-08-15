15 августа
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День в истории

"Чудо" в кукурузном поле. Что известно о громкой аварии с самолетом «Уральских авиалиний», и когда она произошла

Самолет А321 "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в кукурузном поле 15 августа 2019-го — четыре года назад. У него отказали оба двигателя после столкновения со стаей птиц. Какая участь постигла самолет и что стало с экипажем — в материале altapress.ru.

Самолет "Уральских авиалиний" А-321 совершил посадку в кукурузном поле
Самолет "Уральских авиалиний" А-321 совершил посадку в кукурузном поле
https://vk.com/aerobryansk
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Что произошло с самолетом, и все ли остались живы?

Борт А321 «Уральских авиалиний» отправился из аэропорта "Жуковский" (Московская область) в Симферопль.

Во время взлета он столкнулся со стаей чаек, и у него загорелись двигатели. Командир экипажа Дамир Юсупов решил посадить судно на ближайшее — кукурузное — поле. В результате, 226 пассажиров и 7 членов экипажа выжили.

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Самолет сел в поле — расследование

После посадки А321 Следком возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). Межгосударственный авиационный комитет (МАК) также начал расследование.

Отметим, что в настоящее время СК продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

Самолет компании &quot;Уральские авиалинии&quot;.
Самолет компании "Уральские авиалинии".
vk.com/martyshkin
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Что об аварии говорят в МАК?

МАК пока не озвучил официальные версии произошедшего. Однако, предполагают в Роспотребнадзоре, причиной возгорания двигателей могла быть стая чаек.

«Расследование закончено. Соответствующие материалы разосланы по адресам, предусмотренным п. 2.4.16 «Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ», — заявили MSK1.RU в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета.

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А что стало с экипажем "кукурузника"?

Экипаж, находившийся на борту в день крушения, продолжает работать в "Уральских авиалиниях" до сих пор. А командир А321 Дамир Юсупов получил звание Героя России.

Самолет Boeing 787.
Самолет Boeing 787.
CC0
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Судьба самолета

После следствия самолет, попавший в аварию, распилили на части и переместили с места посадки в аэропорт "Жуковский". Его обломки находятся там до сих пор.

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Реакция общественности

Фраза бортпроводника А321 Дмитрия Ивлицкого — «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» — стала крылатой. Кроме того, она вдохновила режиссера Сарика Андреасяга на название к фильму "На солнце, вдоль рядов кукурузы".

Фильм посвящен аварии. Он вышел 16 марта 2023 года.

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