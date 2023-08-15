"Чудо" в кукурузном поле. Что известно о громкой аварии с самолетом «Уральских авиалиний», и когда она произошла

Самолет А321 "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в кукурузном поле 15 августа 2019-го — четыре года назад. У него отказали оба двигателя после столкновения со стаей птиц. Какая участь постигла самолет и что стало с экипажем — в материале altapress.ru.