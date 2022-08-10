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Жизнь

10 августа — Международный день биодизеля. История необычного праздника

Ежегодно 10 августа отмечается Международный день биодизеля (International Biodiesel Day). Этот неофициальный праздник экологически чистого топлива учрежден в память о первом его использовании — 10 августа 1893 года был запущен двигатель, работающий на топливе, основой которого стало арахисовое масло, и с целью распространения информации о преимуществах биодизельного топлива.

Дизель, топливо, бензин
Дизель, топливо, бензин
СС0

Сам же дизельный двигатель создан немецким инженером и изобретателем Рудольфом Дизелем в 1890-х годах, а первая публичная демонстрация его работы состоялась 10 августа 1893 в городе Аугсбурге (Германия). Это событие и принято считать первым случаем применения биодизеля в истории.

Биодизельное топливо, или биодизель — экологически чистое топливо для дизельных двигателей, получаемое путем химической обработки растительных или животных жиров, а также продуктов их переэтерификации. Реакция переэтерификации позволяет снизить температуру плавления жиров, повысить их пластичность и стабильность к окислению. Кстати, эта химическая реакция открыта в 1853 году, за четыре десятка лет до изобретения дизельного двигателя.

Для производства биодизеля используются сельскохозяйственные культуры, например: в Европе чаще — рапс, в США и Африке — соя, в Азии — кокосовое или пальмовое масло. Также применяется отработанное растительное масло, животные жиры, касторовое масло, рыбий жир и т.д. Но чаще биотопливо производят из рапса, как наиболее дешёвого среди растительных масел. А перспективным источником сырья для производства биодизеля считаются водоросли.

CO2. Экология.
CO2. Экология.
CC0

Экологичность биодизеля в том, что при его использовании снижается выделение углекислого газа и количество копоти. Также он не причиняет вреда животным и растениям, а при попадании в почву и воду перерабатывается микроорганизмами. Срок его практически полного биологического распада в почве или в воде — месяц, что позволяет говорить о минимизации загрязнения окружающей среды.

Биодизельное топливо имеет и ряд технических преимуществ. По сравнению с минеральным дизельным топливом он почти не содержит серы, и при этом характеризуется хорошими смазочными свойствами, что продлевает срок жизни двигателя. Кроме того, биогорючее сравнительно безопасно благодаря высокой температуре воспламенения — 150 °C. К тому же, побочным продуктом производства биодизеля является глицерин, широко применяемый в промышленности.

Но есть и недостатки: в холодное время года эффективность такого вида топлива снижается. Биодизельное топливо долго не хранится, а его производство из растений занимает сельскохозяйственные площади.

Экология.
Экология.
СС0

В настоящее время биотопливо применяется на автотранспорте в чистом виде и в виде различных смесей с дизельным топливом. Производство «чистой» энергии биологического типа уже нормативно закрепили и активно развивают 48 стран, среди которых — США, Бразилия, Япония, Китай, Индия, Канада и т.д.

В странах Евросоюза биодизель из сельхозсырья начал производиться в 1992 году, и спустя 10 лет здесь уже работали 245 заводов по производству биодизеля суммарной мощностью 22 млн. тонн. Многие страны разработали программы по частичному замещению нефтяных моторных топлив различными видами биотоплива, в том числе биодизеля.

В России пока не существует единой государственной программы развития биодизельного топлива, но создаются региональные проекты и разрабатываются планы строительства заводов по его производству.

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